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пятница, 19 марта 2021 08:00

"В следующем году будет иначе" - Луческу рассказал, почему "Динамо" проиграло "Вильярреалу"

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&quot;В следующем году будет иначе&quot; - Луческу рассказал, почему &quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Вильярреалу&quot;
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Вильярреал" в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Румынский тренер посетовал на отсутствие опыта игроков и признал справедливость результата.

" Вильярреал "контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. В наших соперников есть футболисты, которые уже более восьми лет выступают в европейских турнирах самого высокого уровня. Мы же располагаем молодых игроков, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. но этот опыт они сейчас зарабатывают.

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"Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол - Жерар Морено снова показал свой класс. У нас Жерсон Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и положительные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

В "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен ", - цитирует Луческу официальный сайт "бело-синих".

"Динамо" проиграло "Вильярреала" по сумме двух матчей со счетом - 0:4. В обоих матчах подопечные Унаи Эмери побеждали -2:0

.Следующую игру "Динамо" проведет 21 марта в рамках УПЛ против "Руха". Начало матча в 17:00.

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19
марта

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