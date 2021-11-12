В сборную Украины вызвали семерых россиян

Антон Рубан является одним из лидеров "Сокола". Фото: ФК "Сокол"

Сборная Украины по хоккею вызвала в свой состав семерых россиян на товарищеский турнир в Венгрии.

Из-за возникшего конфликта между Федерацией хоккея и почетным президентом хоккейного клуба "Донбасс" Борисом Колесниковым сборная оказалась в затруднительном кадровом положении, сообщает ФХУ.

Хоккеисты "Донбасса" получили сообщение от клуба покинуть расположение сборной Сделало это шесть игроков – защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Виталий Андрейков, нападающие Никита Буценко, Илья Коренчук, Виктор Захаров и Александр Пересунько. Также покинул расположение сборной и нападающий "Краматорска" Павел Таран.

Единственным игроком оставшегося в сборной "Донбасса" стал Виталий Лялька. В тот же день клуб расторг с ним соглашение.

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Таким образом, в рядах сборной Украины осталось 14 хоккеистов. Учитывая, что этого мало, тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком и Константином Симчуком решили обратиться за помощью к киевскому "Соколу".

Откликнулись семь игроков. Это защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, нападающие Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов. Все они имеют русское гражданство.

В сообщении Федерации хоккея Украины указывают, что эти хоккеисты "имеют украинские корни и хотят принять гражданство нашего государства". При этом Рыбалко и Кузьменко родились в Москве, Мажуга и Рубаниз Омска, Алексеев из Казани, а Смирнов – из Воскресенска. Павленко официально родился в молдавском Кишиневе, но тоже имеет российское гражданство.

12 и 13 ноября сборная Украины по хоккею сыграет на товарищеском турнире в Венгрии – Мемориале Тамаша Шаркози. После сборов в Украине команда 10 ноября отправилась в Будапешт.