Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ

Билл Мосиенко с легендарными тремя шайбами. Фото: nhl.com

2 ноября 1921 года в канадском Виннипеге в семье украинских эмигрантов родился Билл Мосиенко – автор одного из самых выдающихся рекордов НХЛ. Семья Мосиенко была многодетной – Билл имел 9 братьев и 4 сестер. С детства увлекался хоккеем. В 1941 году подписал контракт с "ястребами" из Чикаго, но вскоре был призван в армию.

Время для рекорда настанет позже.

23 марта 1952 года украинец Билл Мосиенко установил невероятный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-нибудь будет превзойден. Ни Гретцки, ни Лемье, ни Гоу или другие знаменитости даже близко не смогли подобраться к достижению Билла. За 21 секунду игры он забросил три шайбы в ворота "Нью-Йорк Ренджерс". Команда Мосиенко "Чикаго Блэк Хоукс" победила на выезде 7:6.

23 марта 1952 года в легендарном Мэдисоне Сквер Гарден проходил обычный матч регулярного чемпионата НХЛ между нью-йоркскими Рейнджерами и чикагскими Черными Ястребами. Небольшая зрительская аудитория, команды-аутсайдеры (Рейнджеры – пятые, Ястребы – шестые), последняя игра регулярного сезона и дождливый вечер. Кто мог подозревать, что немногочисленные зрители станут свидетелями события, которое войдет в Книгу рекордов НХЛ?

Героями этого рекорда стали трое: голкипер Рейнджеров Лорн Андерсон и его оппоненты - Ястребы Гус Боднар и Билл Мосиенко. В течение 21 секунды – с 6:09 до 6:30 – они выдали рекордную феерию.

Шел третий период матча. Нью-Йорк Рейнджерс выигрывали в Чикаго Блэк Хоукс со счетом 6:2. И вдруг гости "взорвались" – трижды Билл Мосиенко поразил ворота Андерсона, и трижды его ассистентом выступал другой украинец – Гус Боднар. Говорят даже, что Билл мог стать и автором четырех голов, забитых менее чем за минуту, однако промахнулся с выгодной позиции. Это безумие закончилось потрясающей волевой победой – в итоге Ястребы победили со счетом 7:6.

Сначала в центре площадки Гус Боднар подобрал свободную шайбу и отправил ее Мосиенко. На пути Билла к воротам Андерсона оставался только Гай Буллер. Скоростной форвард обошел его слева и резаным ударом в правую сторону ворот подловил вратаря. Сирена взревела: гол Мосиенко, ассистирует Боднар. Время: 6:09.

Мосиенко мог бы установить еще одно достижение, оформив покер за 66 секунд – он снова оказался один перед воротами, снова расшатал Андерсона, но не попал в пустой угол

Результативная тройка почему-то остается на льду, – таким было решение тренера Эбби Гудфеллоу. И уже через пару секунд после вбрасывания неугомонный Боднар снова завладел шайбой и отбросил ее Мосиенко. Снова изящный проход и поразительный удар в правый угол. Время: 6:20.

После этого Билл взял фортовую шайбу и бросил ее на скамью запасных. "Это был мой тридцатый гол в сезоне. Я думал оставить себе шайбу на память, для истории, - улыбаясь, рассказывал Билл спустя много лет. "Кто же знал, что это не конец истории!"

Все внимание – на центр. Снова вбрасывание рефери Джорджеса Грейвела, и снова Боднар выигрывает вбрасывание. Шайба полетела к Джорджу Джи, и от него – к Мосиенко. Билл, как ракета, рвется вперед, а в последний момент притормаживает. Это неожиданное решение сбивает с толку Андерсона, и герой вечера решительно стреляет в правый верхний угол ворот. Время: 6:30.

Мосиенко мог бы установить еще одно достижение, оформив покер за 66 секунд – он снова оказался один перед воротами, снова расшатал Андерсона, но не попал в пустой угол. "Эй, Моси, в чем дело? Началась голевая засуха? — поддернул его тренер Чикаго Эбби Гудфеллоу, когда нападающий вернулся на скамью.

Когда нападающего спросили, как ему удалось так быстро забить три гола, он ответил: "Я был настолько удивлен, что плохо понимал, что происходит. Можно сказать, я поймал молнию в пивную бутылку".

В раздевалке доволен Мосиенко позировал фотографу, держа в руке три шайбы. Теперь они хранятся в зале хоккейной славы в Торонто.

На следующий день не только нью-йоркские газеты, но и пресса всего мира, смаковали невиданное достижение. 3254 болельщика и все специалисты, видевшие это чудо, сошлись во мнении: если первый гол еще можно списать на ошибку Андерсона, то следующие две шайбы, заброшенные Биллом на самом высоком индивидуальном уровне, пропустил бы любой другой вратарь сильнейшей лиги мира.

"Я был на седьмом небе от счастья, - вспоминал тогда ошеломленный герой. "Когда я забил третий гол, ко мне подкатил мой одноклубник Джим Питерс и сказал: "Береги эту клюшку, парень! Ты побил рекорд, и она - часть истории". Я не мог поверить этому. В тот день все звезды сошлись над нами.

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Билл Мосиенко завершил карьеру в 1954 году. Все 14 сезонов он выступал только за Ястребов. Всего в НХЛ сыграл 711 матчей, в которых забросил 258 шайб. Ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. В 1965 году он был включен в зал хоккейной славы. Еще при жизни Билла одна из арен родного Виннипега была названа в его честь – "Билл Мосиенко Арена". Умер легендарный украинец 9 июля 1994, не дожив несколько месяцев до своего 73-летия.