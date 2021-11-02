Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 2601
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2853
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 765
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 7993
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 954
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2088
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2061
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
3 Просмотров: 4734
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3051
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1449
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"
"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"
Ибрагимович забил 400-й гол в карьере
Ибрагимович забил 400-й гол в карьере
Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 4788
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3897
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1098
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 477
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 11:09

Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ

  Комментировать
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Билл Мосиенко с легендарными тремя шайбами. Фото: nhl.com

2 ноября 1921 года в канадском Виннипеге в семье украинских эмигрантов родился Билл Мосиенко – автор одного из самых выдающихся рекордов НХЛ. Семья Мосиенко была многодетной – Билл имел 9 братьев и 4 сестер. С детства увлекался хоккеем. В 1941 году подписал контракт с "ястребами" из Чикаго, но вскоре был призван в армию.

Время для рекорда настанет позже.

23 марта 1952 года украинец Билл Мосиенко установил невероятный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-нибудь будет превзойден. Ни Гретцки, ни Лемье, ни Гоу или другие знаменитости даже близко не смогли подобраться к достижению Билла. За 21 секунду игры он забросил три шайбы в ворота "Нью-Йорк Ренджерс". Команда Мосиенко "Чикаго Блэк Хоукс" победила на выезде 7:6.

23 марта 1952 года в легендарном Мэдисоне Сквер Гарден проходил обычный матч регулярного чемпионата НХЛ между нью-йоркскими Рейнджерами и чикагскими Черными Ястребами. Небольшая зрительская аудитория, команды-аутсайдеры (Рейнджеры – пятые, Ястребы – шестые), последняя игра регулярного сезона и дождливый вечер. Кто мог подозревать, что немногочисленные зрители станут свидетелями события, которое войдет в Книгу рекордов НХЛ?

Героями этого рекорда стали трое: голкипер Рейнджеров Лорн Андерсон и его оппоненты - Ястребы Гус Боднар и Билл Мосиенко. В течение 21 секунды – с 6:09 до 6:30 – они выдали рекордную феерию.

Шел третий период матча. Нью-Йорк Рейнджерс выигрывали в Чикаго Блэк Хоукс со счетом 6:2. И вдруг гости "взорвались" – трижды Билл Мосиенко поразил ворота Андерсона, и трижды его ассистентом выступал другой украинец – Гус Боднар. Говорят даже, что Билл мог стать и автором четырех голов, забитых менее чем за минуту, однако промахнулся с выгодной позиции. Это безумие закончилось потрясающей волевой победой – в итоге Ястребы победили со счетом 7:6.

Сначала в центре площадки Гус Боднар подобрал свободную шайбу и отправил ее Мосиенко. На пути Билла к воротам Андерсона оставался только Гай Буллер. Скоростной форвард обошел его слева и резаным ударом в правую сторону ворот подловил вратаря. Сирена взревела: гол Мосиенко, ассистирует Боднар. Время: 6:09.

Мосиенко мог бы установить еще одно достижение, оформив покер за 66 секунд – он снова оказался один перед воротами, снова расшатал Андерсона, но не попал в пустой угол

Результативная тройка почему-то остается на льду, – таким было решение тренера Эбби Гудфеллоу. И уже через пару секунд после вбрасывания неугомонный Боднар снова завладел шайбой и отбросил ее Мосиенко. Снова изящный проход и поразительный удар в правый угол. Время: 6:20.

После этого Билл взял фортовую шайбу и бросил ее на скамью запасных. "Это был мой тридцатый гол в сезоне. Я думал оставить себе шайбу на память, для истории, - улыбаясь, рассказывал Билл спустя много лет. "Кто же знал, что это не конец истории!"

Все внимание – на центр. Снова вбрасывание рефери Джорджеса Грейвела, и снова Боднар выигрывает вбрасывание. Шайба полетела к Джорджу Джи, и от него – к Мосиенко. Билл, как ракета, рвется вперед, а в последний момент притормаживает. Это неожиданное решение сбивает с толку Андерсона, и герой вечера решительно стреляет в правый верхний угол ворот. Время: 6:30.

Мосиенко мог бы установить еще одно достижение, оформив покер за 66 секунд – он снова оказался один перед воротами, снова расшатал Андерсона, но не попал в пустой угол. "Эй, Моси, в чем дело? Началась голевая засуха? — поддернул его тренер Чикаго Эбби Гудфеллоу, когда нападающий вернулся на скамью.

Когда нападающего спросили, как ему удалось так быстро забить три гола, он ответил: "Я был настолько удивлен, что плохо понимал, что происходит. Можно сказать, я поймал молнию в пивную бутылку".

В раздевалке доволен Мосиенко позировал фотографу, держа в руке три шайбы. Теперь они хранятся в зале хоккейной славы в Торонто.

На следующий день не только нью-йоркские газеты, но и пресса всего мира, смаковали невиданное достижение. 3254 болельщика и все специалисты, видевшие это чудо, сошлись во мнении: если первый гол еще можно списать на ошибку Андерсона, то следующие две шайбы, заброшенные Биллом на самом высоком индивидуальном уровне, пропустил бы любой другой вратарь сильнейшей лиги мира.

"Я был на седьмом небе от счастья, - вспоминал тогда ошеломленный герой. "Когда я забил третий гол, ко мне подкатил мой одноклубник Джим Питерс и сказал: "Береги эту клюшку, парень! Ты побил рекорд, и она - часть истории". Я не мог поверить этому. В тот день все звезды сошлись над нами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лицо Терри Савчука 400 раз попадала шайба

Билл Мосиенко завершил карьеру в 1954 году. Все 14 сезонов он выступал только за Ястребов. Всего в НХЛ сыграл 711 матчей, в которых забросил 258 шайб. Ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. В 1965 году он был включен в зал хоккейной славы. Еще при жизни Билла одна из арен родного Виннипега была названа в его честь – "Билл Мосиенко Арена".

Умер легендарный украинец 9 июля 1994, не дожив несколько месяцев до своего 73-летия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 35255
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17010
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 7993
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 7956
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена Просмотров: 6687
Спорт
Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании
Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании Просмотров: 675
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
 Просмотров: 279
Форвард "Барселоны" пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем
Форвард "Барселоны" пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем Просмотров: 63
"В "Динамо" такие же хорошие игроки, как и в "Барселоне" - Шапаренко
"В "Динамо" такие же хорошие игроки, как и в "Барселоне" - Шапаренко Просмотров: 72
Петраков нашел замену Миколенко
Петраков нашел замену Миколенко Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
5
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Туристам из США советуют избегать поездок в Россию
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 334
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть