В сборную Украины просится первый темнокожий игрок

Наджиб Якубу не хочет возвращаться в сборную Ганы. Фото "Ворскла"

Защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу рассказал о желании играть за сборную Украины.

– Да, я хочу быть 1-м темнокожим игроком. Я хочу играть за сборную Украины. Если есть такая возможность – конечно, я согласен. Я просто хочу. Мне нравится здесь. Украина – мой 2-й дом. Гана – мой дом, где я вырос. Сообщает "Трибуна".

20-летний Якубу играет в Украине с сентября 2018-го. Для получения гражданства нужно прожить в стране 5 лет.

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Правого защитника ранее вызывали в сборные Ганы U-17 и U-20.