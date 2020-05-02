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суббота, 02 мая 2020 13:22

В сборную позвали сестру Анастасии Меркушиной

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В сборную позвали сестру Анастасии Меркушиной
В прошлом году женская сборная Украины выиграла второе место на этапе в Ново Место. Фото Биатлон ком юа

Федерация биатлона Украины объявила состав женской сборной Украины на сезон 2020-2021.

В основной состав мужской сборной включены семь спортсменов. Состав команды выглядит следующим образом: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк. Об этом сообщает XSport.ua.

В составе женской сборной под руководством нового главного тренера команды Юрая Санитры будут готовиться Валя Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашка, Юлия Журавок и Екатерина Бех. В то же время Елена Пидгрушная и Юлия Джима, скорее всего, будут тренироваться под руководством словенского специалиста Уроша Велепеца. Окончательное решение по этому вопросу будет принято позже. Анастасия Меркушина вместе со своей младшей сестрой Александрой будет работать совместно с мужской командой "Б", под руководством своего отца-тренера.

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В прошлом году в женской сборной Украины не было главного тренера. Спортсменки тренировались под руководством разных специалистов.

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