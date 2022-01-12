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среда, 12 января 2022 15:38

В сборной Украины по биатлону - новый случай коронавируса

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В сборной Украины по биатлону - новый случай коронавируса
Фото: pixabay.com

В соответствии со коронавирусными правилами, IBU провел тестирование всех 750 участников шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Не только спортсменов и тренеров, но и всех аккредитованных лиц.

На этот раз не обошлось без позитивного теста в составе украинской команды, который сдал старший тренер женской сборной Украины Александр Кравченко. Он изолирован от всех остальных членов команды до момента сдачи негативного теста.

Кроме того, на карантин попали тренеры мужской сборной Игорь Ященко и Алексей Кравченко, которые контактировали с Александром Кравченко, їотя их тесты не были позитивными, информирует biathlon.com.ua.

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Также обнаружили позитивные тесты в командах Германии и Норвегии. Все три сборные находятся под пристальным наблюдением специалистов IBU и будут протестированы полностью в ближайшее время.

Артем Тищенко и Дарья Блашко несколько дней назад выиграли бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете - премьерную в этом сезоне на этапах Кубка мира.

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