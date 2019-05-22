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среда, 22 мая 2019 20:11

В "Шахтера"нет преимущества перед "Динамо" в личных встречах

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В &quot;Шахтера&quot;нет преимущества перед &quot;Динамо&quot; в личных встречах
Алан Патрик в матчах против "Динамо" еще не забивал

Сегодня киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проводят последнюю очную встречу в сезоне. Напоминаем, как закончились предыдущие.

Клубы открывали сезон в матче за Суперкубок. Дончане начали активнее и Исмаили попал в перекладину ворот.

Ответ динамовцев была результативной. Пятов потерял мяч в простой ситуации, киевляне провели быстрый розыгрыш и вывели на удар Буяльского. Виталий забивал в пустые ворота - 1:0. Все попытки подопечных Фонсеки отыграться оказались тщетными. "Динамо" выиграло приз.

В августе "Динамо" праздновало победу в первом очном матче чемпионата Украины. И снова ошибся Андрей Пятов. Миколенко выполнил передачу на дальнюю штангу, а Вербич точным ударом головой отправил мяч в дальний угол - 1:0.

Следующая встреча команд состоялась в ноябре. "Динамо" вновь открыло счет в харьковском матче. Сидиклей прострелил с фланга, а защитники "Шахтера" наблюдали, как Шапаренко расстреливал Пятова - 1:0. Впрочем горняки нашли в себе силы отыграться. Миколенко выбивал мяч, но попал в Мораеса. От Жуниора отскочил к Тайсону. Бразильцы провели нехитрый розыгрыш, который завершился точным ударом Мораеса - 1:1. А уже в добавленное арбитром время Морозюк, вышедший на замену, выбивая мяч, отдал его очно на ногу Виктору Коваленко. Украинский сборник мгновенно ударил под перекладину - 2:1.

А дальше пришло время Кадара. Венгерский защитник киевлян дважды ошибался в течение одной минуты

Следующая встреча соперников произошла в апреле. Жребий свел их в четвертьфинале Кубка Украины. Подопечные Хацкевича снова открыли счет. После затяжной атаки Болбат выбил мяч куда подальше, но попал точно на ногу Гармашу. Денис ударил прицельно - попал в самый угол. Пятов даже не прыгнул - 1:0.

А дальше пришло время Кадара. Венгерский защитник киевлян дважды в течение одной минуты "обрезался" и выводил горняков один на один с Бойко. Первую попытку дончане не реализовали, а со второй забил все тот же Мораес. Далее были удаления Гармаша и Мораеса и серия пенальти, в которой лучше были горняки - 4:3.

Еще за две с половиной недели команды встретились в Киеве в рамках чемпионата. Игра была признана самой скучной в истории - 0:0 с нереализованным Мораесом пенальти на последней минуте. Бойко парировал нехитрый удар бразильца.

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В чемпионате Украины "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 баллов.

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