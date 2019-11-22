"В Россию не поеду ни за какие деньги" - Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб возразил даже возможность работы в России. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал возможность работы в России.

"Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня - да. Любая постсоветская страна - да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата только в том случае, если пришли на чью территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, что не стоило приходить - мы сами прекрасно разобрались бы в этом.

Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите" ... Хочу раз и навсегда закрыть в вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много - не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать - хочу зарабатывать. Тогда легче и собирать, и тратить. Когда же начинаешь "мутить", делаешь что-то не то, а требуешь многое - это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен ", - сказал Вернидуб официальному сайту солигорского" Шахтера ".

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Юрий Вернидуб 9 лет работал с "Зарей". За это время 2 играл с командой в Лиге Европы. Завоевывал бронзовые награды УПЛ и был финалистом Кубка Украины. После завершения сезона 2018-2019 покинул "Зарю". В ноябре 2019 подписал контракт с солигорским "Шахтером".