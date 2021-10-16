В российском клубе опровергли переход защитника "Шахтера"

Агент футболиста намекнул на его возможный переход в Россию. Фото: "Шахтер"

В московском "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что центральный защитник донецкого "Шахтёра" Марк Мампаси, выступающий на правах аренды за "Мариуполь", подписал контракт с московским клубом.

"Фейк", — сказал глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Марк Мампаси является воспитанником донецкого "Шахтёра" и имеет украинское гражданство. Действующее арендное соглашение защитника с "Мариуполем" рассчитано до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Вадим Шаблий распространил информацию, что футболистом интересуются несколько европейских и российских клубов.

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Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского игрока в € 200 тыс. По появившейся информации, "Спартак" заплатил "Шахтёру" за 18-летнего футболиста € 3 млн.