В России застрелили экс-чемпиона по кикбоксингу

Тело Карпенко нашли через неделю после исчезновения

В Санкт-Петербурге был найден убитым экс-чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко. У мужчины было обнаружено огнестрельное ранение в голову, что и стало причиной смерти.

Тело спортсмена было обнаружено на набережной реки Мойки 27 июля около восьми вечера.

Отмечается, что сын кикбоксера заявлял об исчезновении отца еще неделю назад: Сергея в последний раз видели 23 июля.

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Сергей Карпенко выигрывал "золото" чемпионата СНГ по кикбоксингу в 1991-м. В 1992-м он выиграл первенство России. А через год Карпенко пробился на чемпионат Европы. В 1992-1997-х Сергей выступал за немецкий клуб "Кикбоксшуле-Берлин", с которым становился чемпионом Берлина и обладателем Кубка Германии. А уже в 2000-м спортсмен связал жизнь с тренерской деятельностью.