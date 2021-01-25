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вторник, 26 января 2021 06:11

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

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В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
Коби Браянт мечтал стать лучшим в истории баскетбола. Фото NBA com

Утром 26 января 2020 в окрестностях Лос-Анджелеса в условиях густого тумана разбился вертолет. Машина врезалась в гору Калабасасе на высоте 5100 метров и упала вниз. Погибло 9 человек. Самый известный среди них - звездный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" 2000-2015 годов 41-летний Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна. Они спешили на тренировку детской баскетбольной команды.

Коби не хотел быть лидером и бомбардиром своей команды. Он искал возможность стать супергероем и единственным спасителем. Был отъявленным эгоистом - мог опоздать в аэропорт и заставить ждать всю команду. Иногда демонстрировал свой тяжелый характер прямо на площадке: мог перестать бросать в корзину соперника, когда был недоволен уровнем игры партнеров. Или заявить тренеру, что первую половину матча проведет только в защите. Коби выжил из "Лейкерс" не кого-нибудь, а суперзвездную центрового начале третьего тысячелетия Шакила О'Нила. Но в любом случае он был гением баскетбола. Мог сам решить судьбу матча, как это было в игре с "Торонто", когда Брайант набрал 81 очко.

Коби был пятикратным чемпионом НБА, 18 раз вызывался в сборную всех звезд, дважды выигрывал Олимпийские игры. Брайант переписал все молодежные рекорды лиги.

Мог сам решить судьбу матча, как это было в игре с "Торонто", когда Брайант набрал 81 очко

А еще он был очень амбициозным парнем. За всю карьеру набрал более 33 тысячи очков. Друзья говорили, что мечтой Брайанта было стать №1 мирового баскетбола, сбросив с трона не кого-нибудь, а самого Майкла Джордана. Мол, через 50 лет потомки взглянут на статистику, сравнят и признают его первым, а Джордана - вторым.

Об амбициях Брайанта можно было догадаться уже сразу после окончания школы. Коби не пошел в университетскую команду, а сразу выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Его выбрала "Шарлотт Хорнетс" и сразу отдала в "Лейкерс". Коби дебютировал в НБА в 18 лет - рекордное достижение. Кроме 81 очка с "Торонто" отличился несколькими подвигами. В своем прощальном в НБА матче с "Ютой" набрал 60 очков - невиданный рекорд.

Коби имел большой болевой порог: мог играть со сломанным пальцем. Однажды он порвал ахилл, но не пошел с площадки, пока не выполнил штрафные броски. Нечего и говорить, что в раздевалку он добрался самостоятельно.

Отдельно стоит история с Алленом Айверсоном из "Филадельфии". Звездный игрок своей эпохи как-то в перерыве матча заявил, что они с Брайантом достойны друг друга.
- Достойны? - переспросил Коби. - Нет. Я наберу 50 очков, а ты - ноль.
После первой половины игры Айверсон имел 16 очков. Столько же осталось и после второй. Брайант не дал ему ни единого шанса.

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Коби имел четырех дочерей. Самая маленькая родилась в июне 2019 Вторая - Джианна подавала большие надежды. Именно ее вез на матч звездный баскетболист, когда и произошла трагедия.

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Дата
26
января

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

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