В последнем матче за "Овьедо" Лунин пропустил дважды

Андрей Лунин возвращается в "Реал". Фото: УНИАН

В рамках последнего 42 тура Сегунды "Овьедо" в гостях уступил "Эльче" - 1: 2.

Для хозяев этот уже не имел особого турнирного значения. Команда украинского вратаря Андрея Лунина сохранила место во втором по силе футбольном дивизионе Испании. После игры аренда украинского вратаря концу. Лунин после 7 месяцев в "Овьедо" возвращается в расположение "Реала".

В середине первого тайма стираешь опасный момент хозяев превратился в забитый гол. Иван Санчес после серии ошибок обороны "Овьедо" прострелил на линию вратарской, откуда Жонатас пробил Лунина ударом по центру - арендованный у "Реала" вратарь не спас.

Под конец тайма гости смогли выровнять игру и сравнять счет. Голкипер "Эльче" ошибся на выходе. Лоло Гонсалесу оставалось только переправить мяч в ворота.

Во втором тайме хозяева бросили все силы в атаку. Лунин неоднократно выручал свою команду после опасных моментов, но и он был бессилен за 9 минут до окончания игры, когда Пере Милья головой переправил мяч в угол ворот.

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"Овьедо" в итоговой таблице занял 15 место из 22 команд. Андрей Лунин сыграл за команду 20 матчей, в которых 6 поединков отстоял на ноль.