В новом году Ребров выиграл 1 матч из 4

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

В матче 18-го тура чемпионата Венгрии "Ференцарош" не смог дома обыграть "Кишварду" - 1:1.

В конце 1-го тайма гости вышли вперед после точного удара Рихарда Елена. Команда Сергея Реброва смогла сравнять счет в начале 2-й половины игры. Украинец Игорь Харатин мог принести победу своей команде, но не реализовал пенальти.

Другой игрок сборной Украины Александр Зубов вышел в стартовом составе, но его заменили во 2-м тайме.

2021-го подопечные Реброва выиграла 1 матч с 4 Но продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая "МОЛ Види" на 10 очков.

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Следующую игру "Ференцварош" проведет 3 февраля против "Уйшперда". Начало матча - в 21:00.