В НБА игрок принес победу своей команде фантастическим броском с сиреной - видео

Защитник "Голден Стэйт" Дуэйн Уэйд с сиреной принес своей команде победу в домашнем матче с "Голден Стэйт" - 126:125.

37-летний атакующий защитник, проводящий свой последний сезон в карьере, принес "Хит" 25 очков, 7 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 1 перехват.

Для Уэйда этот момент имел особое значение - Дуэйн до сих пор помнит, как точно такую же треху от щита через него положил Кобе в 2009-м.

Кажется, даже сами "Уорриорс" не сильно расстроились, что проиграли таким образом.

"When Kobe hit that game winner on me in LA...off the glass from the top of the key I said how is that possible? Thank you for showing me the way. Mamba Mentality." - @DwyaneWade pic.twitter.com/bG9WM50rcB