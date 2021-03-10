В МИД ответили на слова посла Израиля о тернопольском стадионе

Арену в Тернополе реконструировали к Евро-2012.фото stafdiums.at.ua

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал требование посла Израиля в Украине отменить решение присвоить тернопольскому стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков.

А дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – написал Николенко в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известного футбольного предателя не пустили в оккупированный Донецк

5 марта городскому стадиону в Тернополе присвоили имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В Тернополе должен пройти финал Кубка Украины-2021.