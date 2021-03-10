В МИД ответили на слова посла Израиля о тернопольском стадионе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал требование посла Израиля в Украине отменить решение присвоить тернопольскому стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков.
А дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – написал Николенко в Twitter.
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5 марта городскому стадиону в Тернополе присвоили имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В Тернополе должен пройти финал Кубка Украины-2021.
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