В Мадриде Роналду запомнился суперрезультативностью и проблемами с законом

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2008 году награду впервые завоевал португалец Криштиану Роналду. Всего на его счету 5 "Золотых мячей" - 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

В 2008-м году в истории "Золотого мяча", самого престижного индивидуального приза в футболе, началась эпоха, которую следует назвать эрой Роналду и Месси. За последние 12 лет только однажды трофей доставался не одной их этих живых легенд. Случилось это в 2018-м, когда после блестящего выступления хорватов на КМ-2018 в России награду вручили Луке Модричу. Все остальные годы "ЗМ" непременно доставался Месси или Роналду. Сразу стоит оговориться, что в период с 2010-го по 2015-й футболисты получали объединённый приз: награду лучшему игроку года по версии ФИФА и "Ballon d'Or", учреждённый журналом "France Football", сложили в "Золотой мяч ФИФА". Фактически и то, и другое – премия лучшему футболисту планеты. Поэтому мы не будем разделять "мячи" от французского журнала и Всемирной футбольной ассоциации в этой и дальнейших публикациях. Следовательно, в коллекции у Месси 6 таких наград, а у Роналду – 5. Именно в 2008-м, о котором мы заговорили самом начале повествования, свой первый "ЗМ" получил великолепный португалец. В том году "Манчестер Юнайтед" во второй раз кряду выиграл АПЛ и стал победителем Лиги чемпионов, а Криштиану в 49 официальных матчах сезона забил 42 гола. Месси провёл год без трофеев, поэтому успех в споре за "ЗМ" с огромным отрывом праздновал португалец. Роналду выиграл трофей также в 2013, 2014, 2016 и 2017-м.

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру – уроженец Фуншала, главного города и порта острова Мадейра. Футболист родился 5 февраля 1985 года и стал четвёртым ребёнком в семье Марии Долореш душ Сантуш Авейру и Жозе Диниша Авейру, у которых на тот момент были сын и две дочери. Второе имя – Роналду – они дали ребёнку в честь президента США Рональда Рейгана. Надо сказать, у Криштиану с возрастом проявились и другие черты, которыми обладал Рейган, – артистизм и лидерские задатки.

В восемь лет увлечённый футболом Криштиану стал играть за команду "Андорринья", в которой работал его отец. В 1995-м Роналду подписал контракт с местным "Насьоналем", а спустя два года прошёл просмотр в "Спортинге". В 12 лет Криштиану оказался в лиссабонском коллективе, из которого в 2003-м перейдёт в "Манчестер Юнайтед". Роналду уже в детстве отличался трудолюбием. Тренеры академии "Спортинга" вспоминают, как нередко заставали Криштиану, тренирующегося в одиночестве поздно вечером. Результаты работы над собой проявлялись на поле: Роналду прогрессировал и уже в 16 лет попал в основу клуба. Причём он стал творцом уникального явления, сыграв по ходу одного сезона за все команды "Спортинга" – три молодёжные (до 16, 17 и 18 лет), резервную и основную. Взрослый дебют Криштиану состоялся 15 августа 2001-го, когда юный форвард (в "Спортинге" Роналду поначалу играл в центре нападения) вышел на поле в товарищеской игре против лиссабонского "Атлетико" и отметился забитым мячом. А через два года Роналду принял участие в матче открытия стадиона "Жозе Алваладе". "Спортинг" встречался с "Манчестер Юнайтед". Клубы давно сотрудничали, между ними существовала программа по обмену тренерами, и ни один лиссабонский талант не мог остаться незамеченным в Манчестере. Карлуш Кейруш, ещё в 2002-м ставший помощником сэра Алекса Фергюсона, уже тогда рассказал мэтру о Роналду. Затем в Португалию был отправлен скаут "МЮ" На "Жозе Алваладе" Фергюсон смог сам оценить талант юного португальца. Увидев, как тот раз за разом накручивает на левом фланге Джона О'Ши, сэр Алекс был в восторге. Наставник "дьяволов" заявил, что не покинет стадион, пока не подпишет этого футболиста. "Спортинг" просил оставить Роналду в клубе ещё на два года, но великий шотландец был неумолим. "Юнайтед" перебил предложение "Реала" в восемь миллионов фунтов, и новый сезон Криштиану начал в Англии.

Фергюсон боролся с артистизмом Роналдо. Фото Рейтер

В "Манчестер Юнайтед" развернулась масштабная работа по перевоспитанию Роналду из ярко выраженного индивидуалиста в командного игрока. Сэр Алекс Фергюсон не раз вспоминал о том, как Криштиану первое время отоваривали по ногам на тренировочной базе "МЮ", чтобы он не передерживал мяч. Шотландец в своей автобиографии назвал португальца самым одарённым игроком, с которым ему приходилось работать. А также отметил, что "Юнайтед" помог Роналду стать тем, кем он является, а тот добавил в игру команды азарта и самовыражения.

Наставник "дьяволов" заявил, что не покинет стадион, пока не подпишет Криштиано

В первый английский сезон Роналду не всегда попадал в стартовый состав "Юнайтед", но регулярно выходил на поле. Португалец получил в клубе седьмой номер, под которым ранее играл его кумир Дэвид Бекхэм. В сборной Криштиану получил 17-й, т.к. под седьмым выступал Луиш Фигу. По-настоящему хорошо о Роналду футбольный мир узнал после Евро-2004, на котором португальцы стали вторыми, а 19-летний полузащитник забил два гола: в первом матче турнира против Греции (1:2) и в полуфинале против Нидерландов (2:1). После проигранного "европейскими бразильцами" финала Криштиану рыдал, и эти кадры до сих пользуются популярностью у тех, кто недолюбливает великого португальца.

После Евро-2004 Роналду уже считался звездой. По итогам сезонов 2004/05 и 2005/06 он признавался лучшим молодым футболистом мира. 29 октября 2005-го Криштиану забил 1000-й гол "МЮ" в АПЛ, поразив ворота "Мидлсбро". В Англии восхищались молодым португальцем, но частенько критиковали его за "нырки". Роналду многократно обвиняли в симуляции, судьи наказывали его за это "горчичниками", а сэр Алекс и футболисты "МЮ" прикладывали максимум усилий, чтобы перевоспитать португальца. К 23 годам Криштиану стал значительно реже падать без помощи соперников и гораздо больше забивать. Фергюсон использовал его как на фланге, так и в центре нападения, если в этом возникала необходимость. В сезоне 2006/07, когда манкунианцы выиграли первый за четыре года чемпионский титул, Криштиану забил 17 голов в АПЛ и 23 – во всех официальных матчах команды. Тогда проявился характер молодого футболиста, который начинал сезон в Англии под свист болельщиков. А всё потому, что в четвертьфинале КМ-2006 Роналду буквально заставил судью удалить с поля одноклубника Уэйна Руни. Пережив непростые времена, португалец вернул любовь английских болельщиков. А через год преумножил её, внеся огромный вклад в победы "МЮ" в чемпионате и Лиге чемпионов. В сезоне 2007/08 Криштиану забил 42 гола. Из них 31 – в Премьер-лиге, 8 – в ЛЧ. Отличился португалец в том числе и в московском финале главного еврокубка, в котором "Юнайтед" сражался с "Челси". Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти "красные дьяволы" праздновали победу, несмотря на промах Роналду. Тогда публика в очередной раз увидела слёзы эмоционального Криштиану. Только скользкий газон "Лужников", на котором поскользнулся Джон Терри, смог за считанные минуты сменить их на улыбку победителя. По итогам сезона Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир национального чемпионата и "Золотой мяч" как лучший футболист мира. Это был лучший сезон Криштиану Роналду за время его выступлений в "Манчестер Юнайтед".

За "Реал" Роналдо забил 450 мячей. Фото Рейтер

Перед тем, как перебраться в 2009-м году в мадридский "Реал", Роналду помог "МЮ" в третий раз кряду выиграть чемпионат Англии (в АПЛ Криштиану забил 18 мячей) и завоевать Кубок лиги. Испанский гранд охотился за португальцем ещё с тех времён, когда тот был юношей. В 2008-м появилась информация о том, что Криштиану сам заинтересован в переходе. И, наконец, в 2009-м сделка состоялась. "Реал" выложил "Манчестеру" 80 миллионов фунтов, а Роналду стал самым дорогим футболистом в истории.

В 438 официальных матчах за "Реал" Роналду забил 450 мячей на любой вкус и цвет

В Мадриде Криштиану побил всевозможные рекорды результативности. В испанском клубе он окончательно перестал действовать на позиции полузащитника и перешёл в линию нападения. Португалец стал системообразующей фигурой команды, которая всячески старалась играть на него. В 438 официальных матчах за "Реал" Роналду забил 450 мячей на любой вкус и цвет. С игры, с пенальти, со штрафных, головой в высоченном прыжке, ударами через себя в падении… Уже в дебютном сезоне в "Реале" португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 33 гола. 6 февраля 2011-го Роналду превзошёл легендарного Ференца Пушкаша: чтобы забить 50 голов за мадридцев, Криштиану понадобился всего 51 матч, тогда как великому венгру потребовалось 54.

Первым трофеем Роналду в "Реале" стал Кубок Испании-2010/11, а Ла Лигу португалец со "сливочными" выиграл в следующем сезоне. Но главное достижение мадридцев за время игры в клубе Криштиану, это, конечно же, четыре победы в Лиге чемпионов. Сначала "Реал" выиграл кубок в 2014-м, а затем завоёвывал его трижды кряду, с 2016-го по 2018-й. Роналду каждый раз становился одним из главных творцов триумфов мадридского клуба. Начиная с сезона 2011/12, Роналду забивал в еврокубках не меньше 10 голов за розыгрыш. Когда "Реал" завоевал трофей в сезоне 2013/14, португалец отличился 17 раз.

В следующих трёх случаях, когда "сливочные" праздновали евротриумф, Криштиану забивал 16, 12 и 15 голов соответственно. В 2013, 2014, 2016 и 2017-м португалец признавался лучшим футболистом планеты и получал "Золотой мяч". Завоевать трофей в 2018-м ему помешал Лука Модрич, всё остальное время это делал Лионель Месси.

За время выступления в "Реале" Роналду запомнился не только выдающимися бомбардирскими показателями, но и проблемами с законом. В январе 2019 года Роналду сознался в совершении четырёх налоговых преступлений, которые нанесли государству вред на сумму почти в 15 миллионов евро. Футболист выплатил испанской казне 18,8 миллионов и получил 23-месячный тюремный срок условно.

Роналдо не теряет своей результативности почти в 36 лет. Фото Рейтер

Прежде чем заговорить о нынешнем этапе карьеры Роналду, стоит посвятить отдельную главу его выступлениям за сборную Португалии. Сейчас эта команда, несмотря на наличие целого ряда очень мастеровитых футболистов, продолжает ассоциироваться с именем своего 35-летнего капитана. Для многих сборная Португалии – это Криштиану Роналду и все остальные. Возможно, дело здесь далеко не в том, что Роналду – главная звезда в сборной и не в ключевых голах. В финале триумфального для португальцев Евро-2016, как мы помним, единственный мяч забил далеко не Криштиану, а скромный форвард Эдер. Скорее причина в другом.

Роналду пережил со сборной Португалии самые разные времена. В 2004-м он, будучи юнцом, рыдал после проигранного домашнего финала. В 2006-м португальцы стали четвёртыми на КМ. С этим мундиалем завершилась эпоха таких легенд, как Фигу, Руй Кошта, Паулета. На Евро-2008 перед миром предстала сильно обновлённая сборная Португалии, в которой 23-летний Роналду был лидером и главной надеждой команды. Но "евробразильцы" вылетели уже на стадии четвертьфинала, уступив немцам. Путь португальцев на КМ-2010 был ещё более коротким: в 1/8 финала их выбили из борьбы испанцы. На Евро-2012 Криштиану забил три гола, но его сборная в полуфинале по пенальти уступила всё той же "Красной фурии". Роналду тогда стал первым португальцем, которому удалось забить на пяти крупных турнирах кряду. На КМ-2014 Криштиану поехал, не до конца восстановившись после травмы, и в итоге провалил выступление: Португалия даже не вышла из группы. Через все эти неудачи и трудности пришлось пройти Роналду, чтобы в 2016-м во Франции поднять над головой кубок Европы.

На его счету 101 гол за сборную и с этим показателем португалец занимает второе место после иранца Али Даеи

Финал Евро-2016 наверняка видела большая часть наших читателей. А кто не видел, тот наверняка читал или слышал о том, как Роналду уже в середине первого тайма получил травму и покинул поле на носилках. Криштиану снова плакал, но не из-за боли, а из-за того, что Димитри Пайет отнял у него возможность помочь сборной в финале крупного турнира. Сумев подняться на ноги, Роналду занял место в технической зоне рядом с главным тренером Фернанду Сантушем и вместе с ним руководил командой. В итоге португальцы вырвали победу в дополнительное время, а Криштиану, забивший на турнире три гола, был включен в символическую сборную чемпионата. Роналду по ходу турнира стал рекордсменом своей национальной команды по количеству игр (128), опередив Луиша Фигу. На данный момент у Криштиану 167 матчей за сборную. Кроме того, португалец сравнялся с великим французом Мишелем Платини по количеству голов на чемпионатах Европы – 9.

Через год после победы на Евро-2016 португальцы стали третьими на Кубке конфедераций, а на ЧМ-2018 дошли только до 1/8 финала, где проиграли Уругваю. Роналду на этом мундиале забил 4 мяча, 3 из них пришлись в первой игре против Испании. В 2019-м Криштиану завоевал второй трофей со сборной: португальцы стали победителями первой в истории Лиги наций и отобрались на чемпионат Европы, который теперь пройдёт в 2021-м году. Сейчас Криштиану находится на пути к новому рекорду. На его счету 101 гол за сборную и с этим показателем португалец занимает второе место после иранца Али Даеи. Криштиану уже почти 36, но что-то подсказывает, что побить этот рекорд он успеет.

В июле 2018-го, после девяти богатейших на рекорды и трофеи лет, Криштиану Роналду покинул мадридский "Реал" и стал игроком "Ювентуса". Туринцы заплатили за футболиста 112 миллионов евро, а самому португальцу предложили сумасшедшую зарплату в 30 миллионов евро в год. Контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

В 77 матчах за "Ювентус" Криштиано уже забил 67 мячей.