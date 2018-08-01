В Кубке Мексики забили один из самых красивых мячей года

Гол Франко Хара стал украшением матча. Фото: Eurosport

Фантастический мяч был забит в матче Кубка Мексики. Нападающий "Пачуки" ударом с 35 м вколотил мяч в девятку ворот соперника.

"Этим ударом нападающий" Пачуки "Франко Хара удвоил преимущество команды в матче Кубка Мексики против "Сантос Лагуны". В конце первого тайма 30-летний футболист получил мяч в 30 метрах от ворот, обработал его и по дуге вогнал в дальнюю девятку. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Пачуки", - сообщает espreso.tv.







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