В конце сентября в Киеве будут биться украинские и мексиканские боксеры

Боксеры из Украины и Мексики определят сильнейшего 25 сентября

25 сентября в Киеве в концертном комплексе Beletage (ул. Шота Руставели, 16а) состоится большой вечер бокса, организованный компанией SpartaBoxingPromotion. Изюминка спортивного события – противостояние в ринге украинских и мексиканских боксеров.

В этот раз одна из самых активныхпромоутерских компаний страны даст возможность любителям бокса насладиться поединками своих лучших боксеров против традиционно неуступчивых представителей Мексики.

Желание сражаться до конца, крепкий характер, умноженный на мастерство и огромную силу волю – мексиканские боксеры уже давно завоевали репутацию одних из самых зрелищных бойцов мира.

Так, выступающий в первом среднем весе 25-летний Андрей Великовский (14-2-1, 8 КО) в восьмираундовом поединке встретится с 31-летним Хосе Кастанедой Пересом, в активе которого 27 поединков на профессиональном ринге (14-11-2, 5 КО) и семь побед в восьми последних боях.

22-летний боксер первого полусреднего веса Арам Фаниян (14-1, 1 КО) сойдется в ринге с 25-летний Жилберто Мезой (10-7-1, 6 КО). Этот бой также запланирован на 8 раундов.

Соперником перспективного 21-летнего украинского легковеса Зоравора Петросяна (5-0, 1 КО) станет 26-летний Гваделупе Акоста (13-4, 8 КО), в активе которого шесть лет выступлений на профессионально ринге и бой за юношеский чемпионский титул IBF.

Главным событием вечера будет восьмираундовый поединок в рамках полусреднего веса между 23-летним обладателем титула "серебряного" чемпиона по версии WBC среди молодёжи в полусреднем весе украинцем Кареном Чухаджяном (14-1, 7 КО) и опытным, 31-летним Фернандо Силвой (19-13-3, 8 КО), который уже четыре боя кряду не знает поражений.

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Вас ждут захватывающие поединки украинских боксеров, представляющих другие промоутерские компании, невероятное шоу и запоминающиеся сюрпризы от организаторов. В последнюю субботу первого месяца осени в Beletage будет по-летнему жарко.