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вторник, 26 января 2021 21:01

"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда

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&quot;В команде были игроки, с которыми не сложились отношения&quot; - почему &quot;Челси&quot; уволил Лэмпарда
Фрэнк Лэмпард не смог задержаться в "Челси" надолго. Фото: REUTERS

Лондонский "Челси" объявил об отставке наставника команды 42-летнего Фрэнка Лэмпарда.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua рассказал о причинах такого решения и дальнейших перспективах команды.

Отставка Лэмпарда стала ожидаемой?

- Абсолютно. У "Челси" последние полтора-два месяца были проблемы с игрой и результатом. Тренер не понимал, как можно исправить ситуацию. Постоянно менял состав команды. Он пытался найти выход методом тыка. Это недопустимо для команды такого уровня.

Прошлогодний успех, когда команда смогла финишировать в зоне Лиги чемпионов, нельзя считать достижением. В прошлом сезоне главные конкуренты - "Арсенал", "МЮ", "Тоттенхэм" - имели проблемы.

Мог бы он исправить ситуацию?

Тренер не понимал причины выхода из кризиса. В команде были игроки, с которыми не сложились отношения. Связано это с личным характером Лэмпарда.

Летняя активная трансферная кампания не стала дополнительным давлением Фрэнка?

Тренер в этой ситуации не был против приглашения новых игроков. Новички приходили с согласия Лэмпарда. Он имел достаточный авторитет, чтобы прийти к владельцу команды Роману Абрамовичу и сказать, что не чувствует ответственность работать с игроками приобретенных на €250 млн или отказаться от конкретного трансфера. Его бы поняли. Он этого не делал.

Тухель не имеет альтернативы на посту тренера "Челси"?

"Челси" не скрывал интереса к наставнику "Лейпцига" Юлиану Нагельсманну. Но пригласить его не удалось. Если бы удалось договориться с этим тренером, то Лэмпард ушел бы из команды раньше.


Тухелем интересовались в 2017 году. Сейчас это оптимальный вариант

Понятно, что Лэмпарда нужно было увольнять, но должна была быть альтернатива. Тухель без работы, и "Челси" уже им интересовался в 2017 году. На сегодня это самый оптимальный вариант.

Бывший тренер ПСЖ подходит для "Челси"?

Немецкий тренер - неоднозначный специалист. В ПСЖ нужно быть не только тренером, но и политиком. Тухель хочет заниматься только футболом. "Челси" меньше политизирована команда. Поэтому ему будет проще. Но в "Челси" очень жесток в отношении собственных тренеров. За 18 лет Романа Абрамовича в клубе сменилось 16 специалистов. При неудачах долго тренеров не терпят. Команда имеет определенный уровень.

Какие перспективы в этом сезоне в "Челси"?

Кадровый потенциал сильный. Команда может добиться успеха. В АПЛ "Челси" должен бороться за зону Лиги чемпионов, за топ-4.

Какое будущее имеет Лэмпард-тренер?

Ему нужно отдохнуть. Взять творческий отпуск. Жена Фрэнка беременна. Поэтому ему будет чем заниматься. А в новом сезоне возглавить другую английскую команду. Варианты будут.

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27-го января "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона" в рамах АПЛ. Начало - 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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