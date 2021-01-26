"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда

Лондонский "Челси" объявил об отставке наставника команды 42-летнего Фрэнка Лэмпарда.
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua рассказал о причинах такого решения и дальнейших перспективах команды.
Отставка Лэмпарда стала ожидаемой?
- Абсолютно. У "Челси" последние полтора-два месяца были проблемы с игрой и результатом. Тренер не понимал, как можно исправить ситуацию. Постоянно менял состав команды. Он пытался найти выход методом тыка. Это недопустимо для команды такого уровня.
Прошлогодний успех, когда команда смогла финишировать в зоне Лиги чемпионов, нельзя считать достижением. В прошлом сезоне главные конкуренты - "Арсенал", "МЮ", "Тоттенхэм" - имели проблемы.
Мог бы он исправить ситуацию?
Тренер не понимал причины выхода из кризиса. В команде были игроки, с которыми не сложились отношения. Связано это с личным характером Лэмпарда.
Летняя активная трансферная кампания не стала дополнительным давлением Фрэнка?
Тренер в этой ситуации не был против приглашения новых игроков. Новички приходили с согласия Лэмпарда. Он имел достаточный авторитет, чтобы прийти к владельцу команды Роману Абрамовичу и сказать, что не чувствует ответственность работать с игроками приобретенных на €250 млн или отказаться от конкретного трансфера. Его бы поняли. Он этого не делал.
Тухель не имеет альтернативы на посту тренера "Челси"?
"Челси" не скрывал интереса к наставнику "Лейпцига" Юлиану Нагельсманну. Но пригласить его не удалось. Если бы удалось договориться с этим тренером, то Лэмпард ушел бы из команды раньше.
Тухелем интересовались в 2017 году. Сейчас это оптимальный вариант
Понятно, что Лэмпарда нужно было увольнять, но должна была быть альтернатива. Тухель без работы, и "Челси" уже им интересовался в 2017 году. На сегодня это самый оптимальный вариант.
Бывший тренер ПСЖ подходит для "Челси"?
Немецкий тренер - неоднозначный специалист. В ПСЖ нужно быть не только тренером, но и политиком. Тухель хочет заниматься только футболом. "Челси" меньше политизирована команда. Поэтому ему будет проще. Но в "Челси" очень жесток в отношении собственных тренеров. За 18 лет Романа Абрамовича в клубе сменилось 16 специалистов. При неудачах долго тренеров не терпят. Команда имеет определенный уровень.
Какие перспективы в этом сезоне в "Челси"?
Кадровый потенциал сильный. Команда может добиться успеха. В АПЛ "Челси" должен бороться за зону Лиги чемпионов, за топ-4.
Какое будущее имеет Лэмпард-тренер?
Ему нужно отдохнуть. Взять творческий отпуск. Жена Фрэнка беременна. Поэтому ему будет чем заниматься. А в новом сезоне возглавить другую английскую команду. Варианты будут.
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