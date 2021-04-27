В Киеве стартовал Чемпионат Европы по бадминтону

Сегодня в Киевском Дворце спорта стартовал 28-й Чемпионат Европы по бадминтону. Украина принимает этот турнир впервые. Чемпионат проходит в суровых карантинных ограничениях и, к сожалению, без присутствия зрителей. После тестирования на ковид к участию в соревнованиях допущены 220 игроков из 36-ти стран. Сборная Украины представлена ​​15-ю игроками.

В Киевском Дворце спорта стартовал 28-й Чемпионат Европы по бадминтону

"Мы проводим Чемпионат Европы в новых реалиях, фактически являемся пионерами такого формата. Это очень серьезный вызов для нас. Но Федерация бадминтона Украины вместе с партнерами готова доказать, что Украина - большая спортивная держава, а Киев - мировой центр спорта", - говорит президент федерации бадминтона Украины Алексей Днепров. - К сожалению, мы оказались в таких условиях, когда не можем допускать зрителей на трибуны. Однако мы хотим, чтобы как можно больше людей увидело эти замечательные зрелищные игры лучших профессионалов Европы, поэтому организовали стриминговые трансляции, что тоже является новшеством для бадминтона. Так любители спорта могут смотреть трансляции чемпионата на платформе BEC и стримингов сервисе Megogo".

Алексей Днепров

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак отметил высокий уровень подготовки чемпионата, яркое, даже сказочное оформление арены, гостеприимство и гостеприимство украинских людей. "Я счастлив находиться в Киеве и очень рад, что ЧЕ наконец стартовал, хоть с годовой задержкой. Очень доволен сотрудничеством с Федерацией бадминтона Украины. Мыслей переносить чемпионат в другую страну у нас не возникало. На сегодняшний день этот турнир - важнейшее событие для европейских бадминтонистов", - подчеркнул господин Брайан.

Брайан Агербак

Чемпионат продлится до 2 мая. Именно на Пасху мы узнаем победителей турнира в одиночных и парных категориях.