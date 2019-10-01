В Киеве состоялся Европейский чемпионат Го

Победители чемпионата и руководство Федерации Го Украины - Дмитрий Яценко, Владимир Костерин

28-29 сентября 2019 года в Киеве состоялось знаковое мероприятия для всех, кто интересуется интеллектуальными видами спорта. Столица Украины впервые принимала Европейский чемпионат по игре Го для студентов (European Student Go Championship 2019, ESGC).

По результатам двухдневного турнира были определены пять призеров, два из них с Украины. Сильнейшими игроками чемпионата стали – Подпера Лукас (Чехия), Матюшкин Александр (РФ), Крушельницкий Валерий (Украина).

"Я очень доволен своим выступлением, так как всегда приятно выигрывать, тем более это был Чемпионат Европы, к которому я долго готовился – сказал Подпера Лукас – Отдельно отмечу саму организацию турнира, о важности которого можно судить из того, что чемпионат прошел в самом центре Киева – колонном зале городской администрации".

Победители чемпионата и руководство Федерации Го Украины - Дмитрий Яценко, Владимир Костерин

Наградой для обладателя первого места, студента из Чехии, стала путевка на обучение в профессиональную школу Го в Южной Корее, для остальных призеров – четыре путевки на Европейский чемпионат для студентов, который в 2020 году будет проходить в Токио. Представлять Европу на чемпионате в следующем году будут два украинца – Крушельницкий Валерий и Петрашевская Ника.

По этому поводу Почетный президент Федерации Го Украины Владимир Костерин отметил: "Наши ребята показали хорошую игру и достойный результат. Как правило, украинцы считаются одними из самых сильных игроков Го в Европе. Проведение Европейского чемпионата в Киеве стало возможным благодаря предыдущим победам наших спортсменов, в частности в 2016 году сборная Украины стала чемпионом Европы".

Украинская Федерация Го проводит активную работу, чтобы вовлечь Украину в мировое движение интеллектуальных игр, и получать ценный опыт на международный соревнованиях.

"Наша цель, чтобы о Го знали больше людей в Украине, и игра поддерживалась на уровне государства. Так как Го способствует всестороннему развитию личности, усиливая аналитические и креативные навыки мышления человека. Также Го считается управленческим инструментарием, так как знания правил игры позволяют выстраивать эффективные стратегии в любой сфере жизнедеятельности – в военном деле, политике, бизнесе и других", – добавил Владимир Костерин.

Мероприятия, который проводила Федерация за последние несколько лет, были признаны как одни из лучших на мировом уровне: женский чемпионат Европы Го в Одессе (2017), юношеский чемпионат, который приходил в Киевском дворец детей и юношества (2018). Предыдущий организационный опыт будет на пользу следующему масштабному событию, к которому уже давно готовится Федерация.

"В 2020 году в Украине будет проходить главное событие для европейского Го сообщества – 64-й Европейский Го Конгресс (ЕГК). Это ежегодный, двухнедельный открытый комплекс соревнований для определения лучших спортсменов Го в разных категориях. Местом проведения Конгресса выбрана фестивальная столица Украины – город Каменец-Подольский. Участие в соревнованиях уже подтвердило 35 стран. Будут игроки со всех континентов, и конечно же со стран, где Го часть национальной культуры, то есть с Китая, Южной Кореи, Японии" – сообщил президент УФГО Дмитрий Яценко.

Справка:

Го одна из самых популярных настольных игр в мире. В Странах Азии поддерживается на государственном уровне – Го обучают в общеобразовательных и специализированных в школах, функционируют телеканалы и СМИ, освещающие тематику Го.

В Европе практикуется преимущественно японский вариант игры. Европейская Федерация Го создана в 1957 году и на сегодняшний день объединяет 37 стран участниц. Ежегодно ЕГФ проводит 12 официальных соревнований и около 400 национальных, по ее эгидой создана Европейская профессиональная Лига Го.

В Украине игра Го известна еще с начала двадцатого века, но массовое распространение получила начиная с 1975 года, после публикаций цикла статей в журнале "Наука и Жизнь". В крупных городах были созданы клубы, проводились регулярные чемпионаты. Результатом стало формирование в Украине ведущей европейской организации, объединяющей всех игроков страны.

Достижения – в 2012 году двойная победа в чемпионате Европы – Юрий Михалюк в категории до 12 лет, Валерий Крушельницкий в категории до 16 лет. В 2016 году национальная сборная Украины на Европейском чемпионате в Санкт-Петербурге (РФ) получила громкую победу. В 2019 году были две важные победы – Артем Качановский выиграл Европейский профессиональный чемпионат, а Всеволод Овсиенко в категории до 12 лет получил первенство в чемпионате Европы.