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воскресенье, 30 мая 2021 21:00

В Киеве сборная Испании стала трехкратным чемпионом Европы

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11 июня в Риме стартует чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем победителей предыдущих первенств. Четырнадцатый по счету чемпионат Европы проходил в Украине и Польше. Его снова выиграла сборная Испании.

Украина и Польша получили право на проведение Евро в 2007 году в городе Кардифф, что в Уэльсе. Всего на проведение чемпионата было подано 5 заявок. На первом этапе отсеялись Греция, которая имела два голоса, и Турция с шестью голосами. Интересно, что Польша и Украина висели буквально на волоске, поскольку набрали лишь 7 голосов и прошли в финал в статусе аутсайдеров. Лидерами чувствовали себя Италия и Хорватия с Венгрией.
Было понятно желание УЕФА провести Евро в Восточной Европе. Мощностей Хорватии и Венгрии явно не хватало. Ставка была сделана на Украину и Польшу. В финальном голосовании не понадобилось два тура. Украина и Польша получили 12 голосов против четырех итальянских. Судьба Евро был решена. Победа в отборе обязывала Польшу с Украиной построить мощную инфраструктуру. Поляки вложили 20 миллиардов евро, а Украина - 12. Нам не хватило денег на дороги. В рамках подготовки к чемпионату Европы в Украине было построено и реконструировано шесть стадионов - в Днепре, Харькове, Донецке, Одессе, Киеве и Львове. Несмотря на новые арены Одесса и Днепр остались за бортом.

Польша и Украина висели на волоске, поскольку набрали лишь 7 голосов и прошли в финал в статусе аутсайдеров

В группе "В" Германия продолжила свое триумфальное выступление, которое начала 10 победами в отборе. Три игры - три победы. Португалия имела две победы и второе место. Дания одну и третье. Харьков оказался несчастливым городом для Нидерландов: "оранжевые" впервые в истории потерпели три подряд поражения в турнире.

Драматической оказалась борьба в группе "С". Хорваты начали с победы над Ирландией 3:1. Итальянцы и испанцы расписали ничью - 1:1. С таким же счетом закончилась игра второго тура между Италией и Хорватией. Испания поиздевалась над Ирландии - 4:0.

Было понятно, что судьба второй путевки определится в матче Испания - Хорватия. Навас забил на 88-й минуте и отправил хорватов домой. Италия легко справилась с Ирландией - 2:0.
В нашей группе французы и англичане начали с классической ничьей - 1:1. Украина во втором тайме стартового поединка со Швецией пропустила от Ибрагимовича. Но быстро отыгралась. Подачу Андрея Ярмоленко использовал легендарный Андрей Шевченко. 1:1 на 52-й минуте. Еще через семь минут эти двое снова оказались в центре внимания. Коноплянка подал угловой с левого фланга, Шевченко оторвался от Ибрагимовича и пробил под штангу головой - 2:1.

  Андрей Шевченко забивает победный мяч в игре со шведами. Фото: Reuters
Андрей Шевченко забивает победный мяч в игре со шведами. Фото: Reuters

Однако в дальнейшем фавориты свое взяли. Французы не заметили ливни, из-за которой матч отложили на 45 минут, в злополучном для Украины Донецке и забили нам дважды - 2:0. Украина, кажется, не создала ни одного момента.

Игра Швеция - Англия была более драматичной. Англичане открыли счет, но затем пропустили дважды. Однако Уолкотт спас для Англии ничью, а Уэлбек на 78 минуте принес волевую победу 3:2. Швеция потеряла все шансы на продолжение борьбы.

В заключительном туре Ибрагимович и компания сумели одержать победу над Францией - 2:0. Украина принимала в Донецке Англию и пропустила от Руни в начале второго тайма. На 75-й минуте "отличилась" судейская бригада венгра Кашаи. Сначала арбитры не заметили явный офсайд у Милевского и в той же атаке не зафиксировали гол, забитый Марко Девичем.
После игры в злой тренер Украины Олег Блохин на пресс-конференции предложил одному из журналистов "поговорить по-мужски". Англия выиграла группу, а Франция заняла второе место.

Четвертьфиналов интересных не было. Итальянцы после нулевой ничьей дожали англичан в серии пенальти. Сборная Чехии не уследила за Криштиану Роналду, забивший на 79-ой минуте. Испания легко переиграла Францию ​​- 2:0. И только Германия забила много в ворота греков. Немец Лам открыл счет, а грек Самарас его сравнял. После этого бундестим прорвало. Через 13 минут Хедира, Клозе и Ройс забили трижды. Салпингидис с пенальти сделал так, чтобы избежать разгрома - 4:2.

В полуфиналах драматургии тоже было мало. Испания и Португалия в Донецке играли крайне осторожно. Пенальти качественнее пробили испанцы. Зато Италия пристыдила букмекеров, когда переиграла Германию. Супер Марио Балотелли забил дважды в первом тайме варшавского полуфинала. Единственное что смогли немцы - это гол Озила на 92-й минуте. Времени на завершающий штурм уже не было.

Олег Блохин на пресс-конференции предложил одному из журналистов "поговорить по-мужски"

Финал в Киеве доказал различную силу финалистов. Испания доминировала, провела четыре гола и могла забить еще. Италия не имела ни сил, ни эмоций сопротивляться испанской машине - 4:0. "Красная фурия" в третий раз отпраздновала чемпионство в Старом Свете.

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Рассказываем о судьбе победителей.

Поскольку со времен Евро-2008 прошло всего четыре года, костяк команды, победившей тогда, сохранился. О Икере Касильясе, Серхио Рамосе, Хави, Андресе Иньесте, Сеске Фабрегасе, Давиде Сильве и Фернандо Торресе мы уже рассказывали. Но были и новые имена.

Защитник Альваро Арбелоа играл в мадридском "Реале" до 2016 года. Затем перешел в "Вест Хэм", где сыграл только три матча. В 2017 объявил о завершении карьеры. Женат, воспитывает 11-летнюю дочь и 8-летнего сына.

  Испания снова стала триумфатором. Фото: Reuters
Испания снова стала триумфатором. Фото: Reuters

34-летний Жерар Пике играет за "Барселону" до сих пор. Хотя, кажется, его время в клубе подходит к завершению. Всего сыграл за "Блау-Гранас" 358 матчей и забил 22 гола. За сборную Испании имеет 102 выхода на поле и 5 мячей. Женат на колумбийской певице Шакире. Пара воспитывает двух сыновей.

32-летний ныне Жорди Альба успел выиграть с Испанией только Евро-2012. С того же года и до сих пор выступает в каталонском клубе. Женат на модели Ромари Вентуре. Воспитывают сына.

33-летний Серхио Бускетс всю жизнь играет в одном клубе - "Барселоне". За сборную Испании сыграл 121 матч, забил 2 мяча. Женат, воспитывает двух сыновей.

40-летний Хаби Алонсо играл в "Реале" до 2014 года, а затем еще три года отбегал за "Баварию". Со сборной попрощался после неудачного Кубка мира в Бразилии. Тренировал детей в "Реале", а сейчас работает со второй командой "Реала Сосьедад".

33-летний Хуан Мата до сих пор играет в "Манчестер Юнайтед". На его счету - 9 матчей и 1 гол. До этого три года выступал в лондонском "Челси".

34-летний Педро до 2015 года без особого успеха играл за "Барселону". Затем еще 5 лет отбегал за "Челси". Сейчас доиграет в "Роме". На его счету 2 матчей и 5 забитых голов.

Тренер 70-летний Висенте Дель Боске до 2016 года тренировал сборную Испании. Более особых успехов не было. Сейчас на пенсии.

Это был последний крупный успех сборной Испании. Она дважды провалилась на мировых форумах в 2014 и 2018 На Евро 2016 испанцы проиграли Италии в 1/8 финала.

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