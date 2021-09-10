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пятница, 10 сентября 2021 17:11

В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
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Фото: КГГА

В Киеве открыли новую спортивную школу фонда "Реал Мадрид" для детей из социально незащищенных семей.

Это событие посетили легендарные футболисты - представители фонда, сообщила пресс-служба КГГА.

Пришли на открытие португалец Луиш Фигу, колумбиец Эдвин Конго, испанский нападающий Хосе Эмилио Амависка и бразилец Роберто Карлос. Последний - бывший защитник "Реала" и сборной Бразилии.

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Спортсмены дали старт матча между воспитанниками украинских школ фонда, который посвятили открытию новых тренировочных полей.

"Новая спортивная школа для детей из социально незащищенных семей начала работу на базе сразу трех киевских общеобразовательных школ: №62 Дарницкого района, №243 Подольского района и колледжа им. В. А. Сухомлинского №272 Днепровского района", - говорится в сообщении.

Школы фонда "Реал Мадрид" представлены на 12 локациях в четырех регионах Украины. В них бесплатно обучаются более 800 детей из социально незащищенных семей. Все дети обеспечиваются питанием, спортивным инвентарем и формой. Кроме тренировок по футболу и баскетболу, ученики школ могут углублять школьное образование и изучать иностранные языки.

Развитием сети школ фонда в Украине занимается общественная организация "Эпицентр детям" при поддержке компании "Эпицентр". Украинская сеть социально-спортивных школ стала крупнейшей среди всех 80 стран, в которых представлен фонд.

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Дата
10
сентября

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