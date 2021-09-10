Три станции киевского метро могут закрыть

Футбольный матч может изменить работу трех станций метро. Фото: КГГА

В субботу, 11 сентября, возможны изменения в работе трех станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Днепр-1".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытия. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок начнется в 19:30.

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Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн и 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики.