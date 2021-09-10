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В Казахстане опровергают позитивный допинг-тест у еще одного игрока сборной

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В Казахстане опровергают позитивный допинг-тест у еще одного игрока сборной
Сергей Малый родился в Луганске. Фото: "Тобол"

В Казахстане утверждают, что только один представитель сборной этой страны, который играл 1 сентября против Украины, имеет проблемы с допингом. В клубе "Тобол" уверяют, что у второго "сборника" - Сергея Малого - все в порядке.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте казахстанского клуба: "В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что Сергей Малый не прошел допинг-тестирование. Футбольный клуб "Тобол" сообщает, что новость не соответствует действительности. Допинг-проба Сергея Малого, как у Руслана Валиуллина, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций "Жилина" — "Тобол". Результат теста Сергея Малого – отрицательный. Сейчас защитник сборной Казахстана находится в расположении клуба".

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Полузащитник Тобола и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два мяча в поединке с Украиной 2:2, провалил допинг-тест. Когда это стало известно, в соцсетях появилась информация, что из-за положительного допинг-теста Валиуллина сборной Казахстана могут засчитать техническое поражение 0:3 в матче с Украиной. Однако, согласно антидопинговому регламенту ФИФА, для применения таких санкций к Казахстану нужно, чтобы на допинге погорело более двух игроков, а в данном случае речь идет об одном. Сергей Малый теоретически и мог стать этим вторым "погоревшим" футболистом, игравшим 1 сентября против Украины

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Дата
10
сентября

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