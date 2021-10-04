В итальянском футболе произошел громкий расистский скандал

Клуб Кулибали победил во Флоренции. Фото: Reuters

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали сообщил, что стал жертвой расистских оскорблений во время матча седьмого тура итальянской Серии А с "Фиорентиной" (2:1).

"Чёртова обезьяна - так меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Их нужно идентифицировать и пожизненно запрещать им посещать стадионы. Нет расизму", - написал Кулибали в Twitter.

Позже "Фиорентина" принесла извинения Кулибали и отдала записи камер наблюдения полиции. Виновникам обещают запретить вход на стадион.

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"Наполи" одержал седьмую победу в семи матчах. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2021/2022, опережая "Милан" на два очка. "Фиорентина" находится на пятом месте, набрав 12 очков. В следующем туре чемпионата Италии "Фиорентина" сыграет в гостях с "Венецией", а "Наполи" будет принимать "Торино".