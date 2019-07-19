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пятница, 19 июля 2019 12:00

В иранском футболе отменили почти 40-летний запрет женщинам посещать матчи

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В иранском футболе отменили почти 40-летний запрет женщинам посещать матчи
Женщинам в Иране разрешили посещать матчи Кубка мира

Федерация футбола Ирана согласилась позволить женщинам посещения отборочных матчей ЧМ-2022.

В среду, 18 июля, ФИФА сообщила, что на письмо Джанни Инфантино по данному вопросу был получен положительный ответ от главы Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Однако для посещения женщинами стадионов также необходимо разрешение правительства Ирана, который еще предстоит получить.

Женщинам в Иране было запрещено посещать стадионы с 1981 года. Ультраконсервативные священнослужители утверждают, что женщины не должны быть свидетелями безумной поведения фанатов-мужчин на трибунах.

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Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре. Сборная Ирана в отборочном турнире будет играть против Ирака, Бахрейна, Камбоджи и Гонконга.

https://24tv.ua
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