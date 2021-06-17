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четверг, 17 июня 2021 20:06

В Госдуме России наконец-то услышали песню про Путина

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В Госдуме России наконец-то услышали песню про Путина
В России Путин обыгрывает всех и в футбол, и в хоккей. Фото: ТАСС

В России возмутились песнями украинских футбольных фанатов. Дошло до того, что депутаты Госдумы требуют запретить украинцам посещать стадионы.

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление президента России Владимира Путина украинскими фанатами, которые было слышно на матче Евро-2020 в Бухаресте Украина — Северная Македония.

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", — сказал Свищев.

Россиянам не понравилась песня "Путин х..ло", которую с 2014 года исполняют на стадионах Украины и всего мира.

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Сборная Украины сегодня в Бухаресте переиграла сборную Северной Македонии – 2:1. Голы в нашей команде забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В обоих на бомбардирском счету по 2 забитых мяча.

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