В "Динамо" вспомнили, как третировали Ринкона

Ринкон забил 46 мячей за "Динамо"

Бывший администратор "Динамо" Александр Чубаров рассказал, кто был самым веселым легионером в составе киевлян.

"Однозначно, Диого Ринкон. Техничный и коммуникабельный. За два года уже говорил на русском. Мне кажется, до него немного не достучались. Да, он был склонен к полноте. Страшно любил бразильскую фасоль, молотил ее без остановки. А если еще немного пивка, то и лишние килограммы прилипали". Об этом пишет "Трибуна".

Как-то перед игрой с "Шахтером" сказал: "Я забью "Шахтеру" два гола – меня и после этого будут доставать с весом? Худые не могут забить, а я забью". Вышел и забил. Он просил поговорить, чтобы его не трогали за вес – его ведь за это постоянно щемили.

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Диого Ринкон играл за "Динамо" с 2002 по 2009 годы. Всего сыграл 129 матчей, забил 46 мячей.