"В "Динамо" собраны достаточно средние игроки" - Красников

Евгений Красников работал в "Динамо" два года. Фото: ФК "Металлист"

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников оценил перспективы киевского клуба пробиться в Лигу чемпионов.

По словам Красникова, это реально, но будет непросто из-за слабого состава команды.

"В "Динамо" собраны достаточно средние игроки. Есть звезды, но в основном подбор средний. Нормальные ребята. Однако попасть в группу ЛЧ даже при таланте Мирчи Луческу будет очень сложно. Хотя соперники, которые попались, квалифицированные, но с ними можно бороться. Они не сильнее "Шахтера".

Если "Динамо" удалось обыграть "Шахтер", хотя было трудно, отбивались, в штрафной стояли, но это неважно. Результат добыли и все. "Динамо" по силам выйти в группу Лиги чемпионов, однако будет очень сложно", - сказал Красников в эфире программы "Велиикий Футбол".

"Динамо" встретится в 3-м раунде квалификации с АЗ. В случае успеха в плей-оф квалификации сыграет с победителем пары "Гент" - "Рапид" Вена.

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Евгений Красников известен тем, что был одним из руководителей "Металлиста" времен работы Мирона Маркевича. Именно он пригласил в команду Марлоса, Тайсона, Сосу и других звезд харьковской команды. В "Динамо" специалист работал 2 года, после чего создал собственный клуб "Металл".