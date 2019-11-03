В "Динамо" будет работать тренер из Аргентины

Гильермо Самсо будет координировать работы динамовских юношеских команд. Фото: из открытых источников

Аргентинский специалист Гильермо Самсо прибыл в Киев, чтобы начать сотрудничество с "Динамо".

46-летний тренер встретился в столице Украины с послом Аргентины Еленой Летисией Тересой Микусинськи и рассказал ей о своих задачах в украинском клубе, информирует "Футбол 24" "

Гильермо Самсо будет работать координатором молодежных команд "Динамо".

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Последним местом работы Гильермо Самсо был японский клуб Джефф Юнайтед Тиба, в котором специалист работал с 2017-го по 2019-й год.