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воскресенье, 03 ноября 2019 10:55

В "Динамо" будет работать тренер из Аргентины

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В &quot;Динамо&quot; будет работать тренер из Аргентины
Гильермо Самсо будет координировать работы динамовских юношеских команд. Фото: из открытых источников

Аргентинский специалист Гильермо Самсо прибыл в Киев, чтобы начать сотрудничество с "Динамо".

46-летний тренер встретился в столице Украины с послом Аргентины Еленой Летисией Тересой Микусинськи и рассказал ей о своих задачах в украинском клубе, информирует "Футбол 24" "

Гильермо Самсо будет работать координатором молодежных команд "Динамо".

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Последним местом работы Гильермо Самсо был японский клуб Джефф Юнайтед Тиба, в котором специалист работал с 2017-го по 2019-й год.

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