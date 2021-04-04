В чемпионате Украины сделали первый хет-трик

Лучшие сезоны Гецко провл в "Карпатах". Фото: "Карпаты"

4 апреля 1992 года в первом историческом чемпионате Украины по футболу был зафиксирован первый хет-трик. Его автором стал 24-летний форвард "Черноморца" Иван Гецко в матче с винницкой "Нивой" - 6:0.

"Событие помню смутно, – говорит Иван Михайлович. – Два мяча вроде забил из пенальти, а еще один – с игры".

Тогдашний чемпионат проводился по сокращенной схеме. 20 команд разделены на две группы. Победители должны были играть в финале за чемпионский титул вторые места - за бронзу. "Черноморец" которого все считали фаворитом (в последнем чемпионате СССР команда заняла четвертое место) финишировал лишь третьим, отстав на три очка от "Таврии" и на одно - от "Шахтера". Однако наибольшую победу одержали именно одесситы, разгромив дома винницкую "Ниву" - 6:0. Три гола записал на свой счет Иван Гецко. Всего в первом чемпионате на счету Гецко было 10 мячей.

Несмотря на неудачу в чемпионате, "Черноморец" стал обладателем Кубка, обыграв в финале харьковский "Металлист" - 1:0.

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Иван Гецко также стал автором исторического первого гола в истории сборной Украины. В первой игре против Венгрии он удачно перебросил стенку на девяностый минуте и установил счет - 1:3. Уже в следующем сезоне Гецко отправился за границу, где выступал за израильский "Маккаби" из Хайфы.