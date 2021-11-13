В чемпионате Мексики забили редкостной красоты гол

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Мексиканский клуб "Тигрес", который занимает четвертую строчку таблицы чемпионата легко дома разобрался с аутсайдером "Хуаресом" – 3:0.

Уже на 6-й минуте матча в ворота гостей влетел сумасшедший гол от Николоса Лопеса, позже сделавшего дубль.

Игрок сам отобрал мяч, немного продвинулся вперед и неотразимо пробил.

В этом году "Тигрес" играл в финале клубного чемпионата мира, где минимально уступил мюнхенской "Баварии" – 0:1.

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В полуфинале мексиканцы одолели бразильский "Палмейрас" – 1:0. Единственный гол забил французский нападающий "Тигрес" Жиньяк.