В чемпионат России заявился клуб из оккупированного Донецка

В своем первом матче "Спартак-Донецк" проиграл "Газпром-Бурению" - 1:7. Фото: ФК "Спаратак-Донецк"

В чемпионат России по мини-футболу заявился клуб "Спартак- Донецк".

Команда официально представляет Донецк из Ростовской области. Однако эта команда менее полугода назад представляла украинский Донецк, пишет Tribuna.com.

"Спартак-Донецк" был создан в 2019 году. Место регистрации - Ростовская область. Сначала на официальных ресурсах клуба сообщалось, что команда будет представлять республику в первенстве России, но потом официальный сайт и соцсети клуба были удалены или там обновили информацию.

Основатель и директор команды - Елена Сыроватко. Жена Юрия Сыроватко, президента "Спартака-Донецк", выступавшего в ДНР. Юрий Сыроватко также член правительства и министр юстиции непризнанной ДНР, по совместительству президент Ассоциации мини-футбола ДНР.

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Спонсор клуба - сеть донецких гипермаркетов "Галактика".

За "Спартак-Донецк" играют Сергей Рыжиков, Виктор Станенко, Анатолий Тупилко, Станислав Филатов, имевшие украинское гражданство, по данным портала Goalstream. Сейчас на официальном сайте клуба они указаны как граждане России.

В заявке Ассоциации мини-футбола России Богдан Свиридов указан украинцем, но на официальном сайте клуба у него российское гражданство. Главный тренер команды - также украинец Сергей Задорожный.

УЕФА и ФИФА запрещают несанкционированное участие клубов из одной страны (Донецк - это Украина) в национальных чемпионатах другого государства.