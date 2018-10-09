"В будущем Шевченко может возглавить "Милан"

К Шевченко было приковано повышенное внимание в Италии. Фото: ФФУ

Алекс Великих, 47 лет, уроженец Украины, который сделал карьеру в итальянском футболе. Работал скаутом в "Ливорно", а недавно перешел в "Кальяри". Специализируется на поиске молодых игроков. Приглашается иностранными командами для проведения лекций для работников клуба.

Сборная Италии имеет большую историю. Что сегодня собой она представляет?

- Сейчас сборная Италии представляет собой сборную трансформационного характера в поисках своей игры. Непопадание сборной Италии на Кубок Мира стало общенациональной трагедии для общественности. Согласно статистике, каждый третий мальчик в Италии занимается именно футболом. Большие экономические и имиджевые убытки были нанесены федерации еще и на данный момент не перекрыты. А отсутствие избранного председателя федерации футбола Италии (после отставки прошлого главы) свидетельствует о институциональный кризис управления футболом в Италии. Поэтому вся ответственность на тренере Роберто Манчинни, который должен вывести команду на Евро-2020.

Завершили выступления за сборную ряд харизматических игроков, которые были лидерами команды в прошлых отборах. Поэтому "скуадра адзурра" в поисках не только своей игры, но и своих лидеров. Следует отметить, что в Италии сейчас растет молодое поколение талантливых игроков. На сегодняшний день сборная представляет собой набор игроков, имеющих некоторую склонность к атакующему футболу, но которые не имеют еще четкого осознания своих возможностей. От этой сборной ожидают сразу результата и это немного давит на игроков, особенно, учитывая, что многие из них не являются лидерами по своему характеру.

После прошлого неудачного отбора поменялся тренер. Насколько Роберто Манчини удалось улучшить результаты и игру сборной Италии?

- Назначение Роберто Манчинни тренером сборной Италии было принято достаточно прохладно в широких кругах футбольной общественности Италии. Многие хотели возвращения Конте, с именем которого связывают удачные выступления на предыдущем Евро. Кое-кто хотел назначения Анчелотти. Карлетто на клубном уровне достиг серьезных высот. Кто-то, очарованный успехами "Аталанты", хотел тренера формата Гаспирини, который умеет работать с молодежью. Тем более молодежная команда Ю -20 достаточно успешно выступила на Кубке Мира в Корее. Но представители и комиссары федерации (председатель, как я уже отмечал, до сих пор не избран) сделали свой выбор в пользу Манчинни, который повел провальный сезон в питерском "Зените".

Удалось Манчинни улучшить достижения Вентури? Сейчас это сказать нельзя. В двух стартовых матчах Лиги наций Италия получила только 1 очко из 6 возможных в 2 матчах. Манчини тоже досталось от прессы за эти "достижения". Тренеру, прежде всего, упрекали, что он сделал ставку в атаке на своего любимца - нападающего Марио Балотелли, который явно был в плохой форме, имея лишний вес. Манчини на критику не реагирует. Говорит, что не читает журналов и знает, что делает. Уверен в том, что достигнет результата.

-Удивил Роберто Манчини вызовом игроков на матчи против Украины и Польши?

- Вернулся в сборную Джовинко, который последний раз вызывался в 2015 году, а сейчас играет в Канаде за "Торонто". Появились и игроки, не вызывались на предыдущие матчи: Верратти "ПСЖ", Флоренци "Рома", Ачерби "Сассуоло. Дебютантом стал нападающий "Сампдории" Джанлука Капрари.

Среди игроков, последнее время регулярно вызывались, но не играли за сборную, для меня как к работнику "Кальяри" хотелось бы увидеть в игре против Украины, 2 талантливых молодых исполнителей, которые имеют все шансы стать будущим сборной - голкипера Алессио Крайне и полузащитника - Никколо Барелла.

Последние новости Коверчано для сборной Италии недостаточно приятные (8 октября, 15:00): так, из-за повреждения сборную оставили центральный защитник Милана Романьоли нападаючище Кутроне и Дзадза.

Вообще среди 28 вызванных в сборную, но сейчас 4 игрока вынуждены покинуть сборную из-за травм, это 3 вышеупомянутых, и защитник "Интера" Д 'Амброзио. Вместо них было вызвано двое - Тонелли, Лазанья и Пиччини.

Вообще анализируя состав сборной Италии следует отметить, что большинство игроков представляет собственно Серию А, в самое 23 игрока, 5 представляют иностранные клубы, из которых 4 из топ -чемпионатив, и только Джовинко из "Торонто" выглядит этакой экзотикой футбольной карты сборной Италии. Подробнее среди "иностранцев" - 2 представителя "Челси" (тренирует итальянец Сарре) это Эмерсон Пльмьери и Джорджиньо, 1 из чемпионата Франции - Марко Верратти "ПСЖ", 1 "испанец" - Пиччини "Валенсия" и 1 упомянутый "канадец" с МЛУ Джовинко.

Кто сейчас является лидером сборной Италии?

- Проблема лидера в сборной Италии довольно весома. Лидер, харизма команды сейчас пожалуй Инсинье с "Наполи" - игрок наиболее яркого таланта и фантазии игры впереди. Огромный опыт имеет ливорниець с туринского "Ювентуса" Джурджиу Кьеллини. Большие надежды в Италии на полузащитника Марко Верратти, которого считают преемником Андреа Пирло. Но сейчас лидером середины поля можно назвать натурализованного бразильца с "Челси" Жоржиньо

В какой футбол играет сборная Италии?

- Манчини намерен играть в схеме 4-3-3, которая на данный момент наиболее соответствует качеству игроков в распоряжении главного тренера. Примерно могу указать каким я вижу состав сборной Италии на группы против Украины. Так в воротах место основного киперу предназначено для Джиджи Доннарумма и в защите сыграют: Бонуччи и Кьелини в центре, Кришито и Флоренци. В полузащите сыграют тройка креативных хавбеков во главе с Жорджиньо. Ему помочь смогут Марко Верратти и Бернардески с. И впереди яркое трио "маленьких" игроков: Кьеза, Инсинья, Кьеза. .

- В свое время Андрей Шевченко был звездой "Милана". Сейчас работает на итальянском телевидении. В штабе сборной Украины работает два итальянца - Мельдер и Тассотти. Насколько это придаст интереса интереса к игре итальянских СМИ и болельщиков?

Сборная Украины, на мой взгляд, в этой игре должна достичь для себя положительного результата. Во-первых у нас играет сформирована сборная и молодые герои европейских чемпионатов. Тем более что в сборной Украины работают опытные специалисты из Италии - Мальдера и Тасотти, и сам Шевченко во многих итальянцев ассоциируется с итальянским футболом, и не только потому удачно играл за "Милан", но и потому что очень часто появляется на итальянском телевидении в роли эксперта. Все эти факторы придадут еще ярких впечатлений от ожидания игры.

Стоит также добавить, что сейчас в сборной Италии есть ряд игроков, которые являются личными сторонниками таланта Андрея Шевченко. Так полузащитник "Ювентуса" Бернардески, форвад Патрик Куртоне с "Милана" никогда не скрывали, что расти на игре Шевченко. Для них игра против кумира детства будет особый. Следят и Италии за роботую Шевченко в сборной?

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Следят ли в Италии за работой Шевченко в сборной? Если да, то как оценивают его работу?

- Оценка тренерской работы Шевченко - достаточно велика. Он имеет прекрасную прессу. Лично могу прогнозировать, что вскоре он вместе со своим итальянским тренерским штабом может претендовать на работу в клубе Серии А. Возможно, в том же "Милане", с руководителями которого он имеет хорошие дружеские отношения, особенно с Пауло Мальдини. Также следует отметить, что во время матча будут проведены акции для памяти погибших во время разрушения моста в Джен. Трансляция игры сборных состоится на центральном канале Rai Uno.

- Много разговоров уже не один год о кадровом голоде в сборной Италии. Насколько сборная испытывает дефицит игроков и в чем причина такой ситуации итальянских футболистов высокого класса немного?

О кадровом голоде говорит и Манчини. Прежде всего, это объясняется тем, что в клубах Серии А играет много иностранцев. Выбор игроков для сборной Италии является не таким уж и большим, а учитывая тот факт, что итальянцы очень неохотно едут играть за границу, и оттуда тренер не может рассчитывать на существенное пополнение. Критика Манчини клубов Серии А вызвала неоднозначную реакцию журналистов, которые указывали Роберто, что во время его работы в "Интере" как раз и было меньше итальянцев в составе .То есть тогда это явление его устраивало, а сейчас - нет.

В сборной Италии идет смена поколений. Новые игроки с Ю-20 и Ю - 21 смогут стать ведущими игроками в будущем. Но сейчас так называемая дыра, которую стремятся залепить с помощью "ориунди", то есть игроков, имеющих в происхождении итальянских предков, или других стран

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В Украине не так давно по схожей процедуре прошел Марлос, что вызвало дискуссию в спортивной среде. Как в Италии болельщики и СМИ восприняли натурализации Жоржиньо?

- Кандидатуру Жоржиньо была принята с определенным скепсисом, но впоследствии своей игрой он заставил всех его критиков заказать. Сейчас говорят о возможности предоставления гражданства и бразильцу с "Наполи" Алану.

Мне пожалуй трудно комментировать такие решения, но могу сказать, что это не выход ни для Италии, ни для Украины. Треба работать над резервами и готовить качественно молодых национальных игроков, но видимо сегодня это было решение улучшение игры сборных уже сегодня.

Сборная Украины сыграет сегодня товарищеский поединок с командой Италии в Генуе. Начало - в 21:45.