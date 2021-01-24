В Бразилии разбился самолет из футболистами

на месте катастрофы. Фото - Globoesporte

Четыре футболиста и президент бразильского клуба "Палмас" погибли в авиакатастрофе, сообщает Globoesporte.

Игроки Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле, Маркус Молинари, а также президент Лукас Мейра летели в Гоянию. Там они должны были присоединиться к команде перед завтрашним матчем против "Вила-Новы".

В результате аварии на взлетно-посадочной полосе все вышеперечисленные, а также пилот самолета погибли.

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Это не первая катастрофа самолета с футболистами в Бразилии. в 2016 году разбилась самолет из командой "Шапекоэнсе", где погибли почти все футболисты.