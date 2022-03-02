В боях под Сумами погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту

Погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту Александр Кулик.
Об этом сообщается на странице Федерации велосипедного спорта Украины в Facebook.
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"В боях с российскими захватчиками под Сумами в составе терробороны героически погиб заслуженный тренер Украины, судья первой категории Александр Кулик.
Выражаем соболезнования родным. Светлая память", - говорится в сообщении.
Кроме того, Федерация велосипедного спорта Украины обратилась к европейскому и мировому велосообществу с просьбой поддержки как нашим спортсменам, тренерам и членам их семей, а также быть солидарными в санкционных действиях, направленных на остановку агрессора.
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