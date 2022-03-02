В боях под Сумами погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту

Заслуженный тренер Украины по велоспорту Александр Кулик

Погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту Александр Кулик.

Об этом сообщается на странице Федерации велосипедного спорта Украины в Facebook.

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"В боях с российскими захватчиками под Сумами в составе терробороны героически погиб заслуженный тренер Украины, судья первой категории Александр Кулик.

Выражаем соболезнования родным. Светлая память", - говорится в сообщении.

Кроме того, Федерация велосипедного спорта Украины обратилась к европейскому и мировому велосообществу с просьбой поддержки как нашим спортсменам, тренерам и членам их семей, а также быть солидарными в санкционных действиях, направленных на остановку агрессора.

Всё больше украинских спортсменов берут в руки оружие. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.