В Болгарии забили чудо-гол в матче на болоте

В Болгарии играют даже в такую погоду. Фото: кадр из трансляции

В Болгарии во время "нефутбольной" погоды был забит потрясающий гол.

В матче 23-го тура Второй лиги (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) "Минер" - "Септември" форвард хозяев Божидар Васев заметил, что кипер гостей вышел из ворот и незамедлительно пробил с дальней дистанции. В итоге "снаряд" успешно залетел в сетку ворот.

Встреча так и не была доиграна из-за проливного дождя и состояния газона. Игру доиграют позднее.

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Ранее в Португалии вратарь забил гол в ворота своего коллеги. Голкиперу удался удар из 90 метров.