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суббота, 16 ноября 2019 12:34

"В Белграде нас ждет ад" – Федецкий

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&quot;В Белграде нас ждет ад&quot; – Федецкий
Артем Федецкий забил один мяч за сборную

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением относительно предстоящего поединка сборных Сербии и Украины. Матч состоится завтра в Белграде. Сообщает ua-football

"Самое важное в ответной игре забыть о счете 5:0. Не рисовать мыльные пузыри, что в этом поединке будет также все гладко. Хотя и во Львове не было легко. Просто ребята прониклись аурой львовского духа, сумасшедшей поддержкой болельщиков, и в такой обстановке не могли не быть победителями.

В Белграде нас ждет адский прием местной торсиды, и под шум трибун нужно быть готовым к провокациям со стороны сербских футболистов. Думаю, они изучили горький опыт, проанализировали поражение, и наверняка откажутся от игры в три центральных защитника, оголив края через которые наша сборная сквозила словно ветер. Наверняка сейчас этого не будет. Ребятам нужно быть хладнокровными. На них не давит сверхсложная задача, ибо мы решили задачу выхода в финал Евро. Тем не менее, они захотят закончить официальный год жирной и красивой точкой, в чем я и уверен. Да, проблемы в игре будут, но ребята справятся. Главное быть с холодной головой и горячим сердцем. И ни в коем случае не вестись на провокации. Сербы все еще лелеют надежду зацепиться за второе место, хотя от них не все зависит.

Думаю, нас ждет непростой поединок. А игроки должны помнить, они играют за сборную Украины, и это должно быть самой главной мотивацией, не взирая на товарищеский или официальный поединок. Другого быть не может. Сам знаю, что такое носить эмблему Украины, и когда выходишь на поле в желто-синей форме - это самая главная мотивация для любого футболиста.

Если брать турнирную таблицу и первую встречу, то мы считаемся фаворитами. Знаем, что у соперника есть также квалифицированные футболисты, играющие в европейских клубах, поэтому до игры шансы всегда равны. Мы не раз видели, на бумаге есть один фаворит, а побеждал другой, и об этом нужно всегда помнить.

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Сборная Украины досрочно выиграла первое место в своей группе и пробилась на Евро. Жеребьевка турнира состоится 20 ноября в Бухаресте.

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16
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