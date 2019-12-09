"В Бельгии понимают, кто на самом деле воюет с Украиной" - Яремчук

Роман Яремчук уже 3 сезон играет в чемпионате Бельгии. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал, что в Бельгии понимают, что происходит на Востоке Украины.

"Все понимают, что к чему - кто залез, куда залез и для чего залез. И понимают, кто именно это делает. О ситуации в Украине, кстати, довольно часто рассказывается в бельгийских новостях", - цитирует Яремчука "Обозреватель"

Роман Яремчук выступает в бельгийском чемпионате с 2017 года. К этому защищал цвета "Динамо" и "Александрии".

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В текущем сезоне Яремчук провел 15 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 10 мячей.