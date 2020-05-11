В Беларуси в украинского футболиста подозревают коронавирус

В украинского защитника белорусского ФК "Минск" Евгения Чаговрца подозревают коронавирус.
Белорусские медиа ссылаясь на собственные источники сообщают, что тест на коронавирус у игрока "Минская" оказался положительным и команда пошла на двухнедельный карантин, пишет "Трибуна" Беларусь.
Гендиректор "Минская" Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус, однако опроверг, что тест показал положительный результат.
Чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Команды сыграли уже 8 туров чемпионата.
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В нынешнем сезоне Евгений Чаговец провел семь игр в высшей лиге, забил один гол.
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