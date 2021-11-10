В "Баварии" произошла вспышка коронавируса. Матч в Киеве под угрозой

Сразу несколько игроков мюнхенской "Баварии" поместили на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции.
Ковид обнаружили у защитника Николаса Зюле, когда тот находился в расположении сборной Германии. Вместе с ним на самоизоляцию отправили троих одноклубников - Йозуа Киммиха, Сержа Гнабри и Джамала Мусиала, сообщает издание Bild.
И на карантине еще находится камерунский форвард "Баварии" Эрик-Шупо Мотинг.
Также COVID-19 обнаружили в рядах второй команды мюнхенцев. Из-за этого молодых игроков оттуда пока не привлекают к тренировочному процессу.
В распоряжении Юлиана Нагельсманна на данный момент находится всего лишь четыре полевых игрока.
В связи со вспышкой коронавируса, матчами сборных и тем, что "Бавария" досрочно оформила путевку в плей-офф ЛЧ, высока вероятность того, что в Киеве с "Динамо" будет играть далеко не основной состав мюнхенцев.
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Игра состоится 23 ноября на стадионе "НСК Олимпийский". "Бавария" является лидером группы с 12 очками. У киевлян - одно очко и последнее место в группе.
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