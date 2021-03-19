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пятница, 19 марта 2021 11:23

"В атаке полное Сан-Марино": обзор СМИ после матчей украинских команд в Лиге Европы

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&quot;В атаке полное Сан-Марино&quot;: обзор СМИ после матчей украинских команд в Лиге Европы
Атака "Динамо" не создала "Вильярреалу" никаких проблем. Фото: "Динамо" Киев

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели ответные матчи 1/8 Лиги Европы.

"Горняки" уступили "Роме" на НСК "Олимпийский" - 1:2, а киевляне проиграли в гостях "Вильярреалу" - 0:2. Оба украинские представители прекращают участие в турнире.

Gazeta.ua собрала оценки СМИ после матчей представителей Украины в еврокубках.

Команда Мирчи Луческу провела слабую игру в атаке. За весь матч против "Вильярреала" динамовцы почти ничего не создали у ворот соперника, пишет "Футбол 24".

"Первый тайм – хозяева задушили прессингом. Создали моменты, тогда как у "Динамо" лишь выход Виталия Буяльского, который быстро загубил шанс воспользоваться отсутствием вратаря на месте. После перерыва "Вильярреал" настолько встал, что гости сподобились на некоторые подходы и даже, о чудо, удары. Должны были хотя бы остатки достоинства сохранить. Если в работе на защиту это отдаленно удалось - проиграли не с самым крупным счетом, снова ограничились 2 пропущенными, что формально вроде и ничего -, то в атаке полное Сан-Марино. Это были адские 90 минут холостой беготни. Так обычно выглядят соперники команды Луческу из нижней части таблицы УПЛ".

В тренерской дуэли Паулу Фонсека переиграл Луиша Каштру, пишет Ua -football. сом.

В нынешнем "Динамо" объективно видно потолок в большинстве состава

"Могло ли присутствие Тараса Степаненко помешать этим убийственным контратакам "Ромы" в обоих матчах? Мог ли более ранний уход Тайсона в запас изменить результат 1-го матча? Мог ли высокий прессинг на соперника или отказ от мяча изменить течение дуэли? Ответ на все эти вопросы - возможно, да. Но ведь это всё теория. А на практике Фонсека вовсе не случайно полностью переиграл Каштру тактически в обоих матчах, вовсе не случайно на всех участках поля итальянцы выглядели лучше. Тактическая победа плюс более высокое качество игроков - непобедимое сочетание".

"Динамо" достигло максимума и требует изменений, пишет "Трибуна".

"В нынешнем "Динамо" объективно видно потолок в большинстве состава. Состава, для которого 7-8 передач подряд при попытке выйти через пас от своих ворот - уже сложная задача, неудачное решение которой привело к мячу Жерара Морено, убивший призрак надежды на положительный результат хотя бы в отдельно взятом матче. И надо отдать должное Луческу, с этим набором игроков сделал максимум возможного ".

Каштру не работал над ошибками 1-го матча в Риме, считает "Футбум".

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"Каштру решил не уходить от уроков прошлых команд: римляне часто уступали, когда владели больше мячом. Об этом часто говорилось экспертами еще до первой встречи, а еще чаще после нее. Римляне плохо играют первым номером. Но" Шахтер "решил не отдавать мяч, владеть им. Это и стало причиной продолжения матча недельной давности: длинные передачи, активный прессинг и давление на оборону - это не про "Шахтер" в этот вечер".

Жеребьевка 1/4 Лиги Европы состоится 19 марта. Начало в 14:00.

В четвертьфинал ЛЕ вышли: "Аякс", "Рома", "Вильярреал", "МЮ", "Гранада", "Арсенал", "Динамо" Загреб и "Славия".

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