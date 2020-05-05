В Англии планируют сократить время футбольных матчей

Подопечным Юргена Клоппа осталось одержать две победы для чемпионства в АПЛ. Фото: Reuters

В чемпионате Англии могут сократить время проведения матчей после завершения карантина.

Такой вариант обсуждается между представителями профессиональных клубов, сообщил исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор в интервью BBC Radio 4.

УЕФА рекомендует завершить все матчи до 2 августа. В Англии нужны 7 недель, чтобы доиграть чемпионат. За этот срок также планируется доиграть розыгрыш Кубка Англии. У футболистов будет плотный график игр. Поэтому рассматривается возможность уменьшения игрового времени матчей.

19 июня - дедлайн для возобновления чемпионата страны. Если матчи не возобновятся до этой даты, то может быть объявлено о досрочном прекращении АПЛ.

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АПЛ была приостановлена ​​после 29 туров. Лидером является "Ливерпуль", опережающий "МС" на 25 очков.