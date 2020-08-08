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суббота, 08 августа 2020 08:50

В 35 лет Роналдо забил 37 мячей

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В 35 лет Роналдо забил 37 мячей
Роналду побил рекорд 90-летней давности. Фото Рейтер

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду установил два уникальные достижения в ответном матче против "Лиона".

Туринцы дома победили 2:1 благодаря дублю португальца, но вылетели из турнира.

Второй мяч Криштиану в ворота "ткачей" стал для него 37-м в "Ювентус" в сезоне 2019/20. Таким образом Роналду побил рекорд клуба по количеству голов за один сезон.

Кроме того, Криштиану стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим более 10 голов за три разных клуба.

"Манчестер Юнайтед" (15)
"Реал" (105)
"Ювентус" (10)

Теперь на счету португальца 130 голов в Лиге чемпионов. Он лучший бомбардир в истории турнира и первый футболист, достигший такого рубежа.

На втором месте находится нападающий "Барселоны" Лионель Месси. У аргентинца 114 голов.

Рауль Гонсалес Бланко остается третьим с 71 голом. Бывший нападающий "Реала" и "Шальке" уже завершил карьеру.

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Начиная с четвертьфинала, Лигу чемпионов доигрывают в формате "Финала восьми". Его примет Лиссабон (Португалия), каждый этап будет состоять из одного матча.

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