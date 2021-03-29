В 2004 году Шевченко устроил демарш в стиле Роналду

Андрей Шевченко идет с поля из-за травмы. Фото уа-футбол

27 марта сборная Португалии играла в гостях матч отбора к Кубку мира-2022 против Сербии. На последних минутах счет был 2:2. Однако Криштиану Роналду получил пас, вышел на ворота, обвел голкипера и пробил. Защитник хозяев пытался спасти ситуацию и в отчаянном подкате выбил мяч, уже полностью пересек линию ворот. Арбитр гола не увидел и не засчитал.

В сердцах Роналду сбросил капитанскую повязку и ушел. Игра так и завершилась со счетом - 2:2.

В бытность игроком в похожую ситуацию попал и нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В 2004 году во время товарищеского матча с Македонией на выезде защитник Стояноски изо всей силы ударил Шевченко в лицо. Разбил губу, из которой потекла кровь и, как оказалось, зашаталось два зуба. Это произошло перед самым перерывом. Арбитр эпизод проигнорировал. Шевченко бросил капитанскую повязку и просто пошел в раздевалку. Врачи в перерыве наложили ему два шва на губу.

В Милане Андрей попал к стоматологам и несколько недель тренировался со специальной капой на зубах.

Ту игру Македонией Украина проиграла - 0:1.

После поражения наша сборная еще дважды встречалась с Македонией. В 2014 году в рамках отбора к Евро-2016 во Львове Украина минимально победила - 1:0, а затем довела свое преимущество в Скопье - 2:0.

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Сборная Северной Македонии является соперником сборной Украины на Евро-2021. Их поединок должен состояться 17 июня в Бухаресте.