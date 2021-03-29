В 2004 году Шевченко устроил демарш в стиле Роналду

 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 189
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 162
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 522
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 126
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 495
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3096
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 441
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 324
Фото
Все фото
5
5
15
20
3
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Видео
Все видео
Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
Спасение Испании и разгром от Дании: результаты матчей отбора Кубка мира
"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом
"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом
Шевченко перемудрил с тактикой
Шевченко перемудрил с тактикой
Франция обыграла Казахстан и возглавила нашу группу
Франция обыграла Казахстан и возглавила нашу группу
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 927
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 522
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 441
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1161
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 891
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 06:11

В 2004 году Шевченко устроил демарш в стиле Роналду

  Комментировать
В 2004 году Шевченко устроил демарш в стиле Роналду
Андрей Шевченко идет с поля из-за травмы. Фото уа-футбол

27 марта сборная Португалии играла в гостях матч отбора к Кубку мира-2022 против Сербии. На последних минутах счет был 2:2. Однако Криштиану Роналду получил пас, вышел на ворота, обвел голкипера и пробил. Защитник хозяев пытался спасти ситуацию и в отчаянном подкате выбил мяч, уже полностью пересек линию ворот. Арбитр гола не увидел и не засчитал.

В сердцах Роналду сбросил капитанскую повязку и ушел. Игра так и завершилась со счетом - 2:2.

В бытность игроком в похожую ситуацию попал и нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В 2004 году во время товарищеского матча с Македонией на выезде защитник Стояноски изо всей силы ударил Шевченко в лицо. Разбил губу, из которой потекла кровь и, как оказалось, зашаталось два зуба. Это произошло перед самым перерывом. Арбитр эпизод проигнорировал. Шевченко бросил капитанскую повязку и просто пошел в раздевалку. Врачи в перерыве наложили ему два шва на губу.

В Милане Андрей попал к стоматологам и несколько недель тренировался со специальной капой на зубах.

Ту игру Македонией Украина проиграла - 0:1.

После поражения наша сборная еще дважды встречалась с Македонией. В 2014 году в рамках отбора к Евро-2016 во Львове Украина минимально победила - 1:0, а затем довела свое преимущество в Скопье - 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду бросил капитанскую повязку после скандальной ничьей с Сербией

Сборная Северной Македонии является соперником сборной Украины на Евро-2021. Их поединок должен состояться 17 июня в Бухаресте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2004 году Шевченко устроил демарш в стиле Роналду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 8730
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 7029
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 6372
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6255
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 4617
Спорт
Эксперт рассказал, в чем Холанд лучше Шевченко
Эксперт рассказал, в чем Холанд лучше Шевченко
 Просмотров: 360
Свитолина обыграла Квитову на турнире в Майами
Свитолина обыграла Квитову на турнире в Майами Просмотров: 234
В сборной Казахстана опровергли информацию о вспышке коронавируса
В сборной Казахстана опровергли информацию о вспышке коронавируса Просмотров: 45
Украина не увидит даже второго места – финские болельщики
Украина не увидит даже второго места – финские болельщики Просмотров: 441
Нужно поменьше таких трансферов – Гасперини о переходе Коваленко
Нужно поменьше таких трансферов – Гасперини о переходе Коваленко Просмотров: 648
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Двери с Банковой хотят продать на аукционе
Голосов: 235
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть