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суббота, 02 ноября 2019 15:19

Южная Африка стала трехкратным обладателем Кубка мира по регби

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В японской Йокогаме сегодня, 2 ноября, состоялся финал девятого Кубка мира по регби. В решающем поединке команда ЮАР одолела Англию со счетом 32-12.

Родоночальник игры, англичане, были фаворитами матча. В полуфинале они победили Новую Зеландию - лучшую команду планеты 2011 и 2015 годов. ЮАР в свою очередь уступили "олл блэкс" (прозвище новозеландцев) на групповом этапе.

Уже на первый минуте финальной игры "Спрингбокс" (прозвище ЮАР) получили право на штрафной. Защитник англичан захватил африканского нападающего, но вовремя не отпустил. Хандре Поллард не реализовал удар. Вторая минута матча - правый столб британцев Кайл Синклер неудачно приземлился после захвата соперника и ушел за боковую линию поля на 10-минутное наблюдение врачей, подозревали сотрясение мозга. Ключевого игрока защиты заменили.

Автор: INPHO
  У защитника англичан Кайла Синклера (лежит) врачи заподозрили сотрясение мозга уже на второй минуте финала Кубка мира
У защитника англичан Кайла Синклера (лежит) врачи заподозрили сотрясение мозга уже на второй минуте финала Кубка мира

Первая 20-минутка поединка прошла при полном преимуществе ЮАР. Процент владения мячом в их пользу был 62-38. За это время реализовали штрафной и повели в счете 3-0.

Специалисты отмечали, что предыдущие 2 финала ЮАР выигрывали исключительно благодаря ударам по воротам, но и не позволили соперникам ни разу занести попытку за свою зачетную линию.

Первый шанс в нынешнем финале нарушить эту статистику у англичан появился во второй половине первого тайма. Их затяжная атака в нескольких метрах от зачетной линии африканцев волна за волной разбивалась о скалу африканского защиты - неуступчивой, жесткой, на грани фола.

Защитники англичан играли тоже надежно, но чаще нарушали правила. Первая 40-минутка завершилась со счетом 12-6 в пользу ЮАР. Все очки команды заработали с помощью пенальти.

Автор: INPHO
  Регбисты ЮАР (зеленая форма) останавливают атаку англичан
Регбисты ЮАР (зеленая форма) останавливают атаку англичан

Второй тайм британцы попытались прорвать защиту ЮАР за счет пасов ногой за спины соперников, но скорости нападающих не хватало, чтобы оказаться первыми на мяче. На 44 минуте африканцы поменяли первую линию нападения. В начале матча схватка "Спрингбокс" суммарно весила 900 кг. против 920 "Аллых роз". Свежие нападающие африканцев сразу же заставили англичан нарушить правила в схватке. Очередной штрафной реализовал Поллард - стал лучшим бомбардиром Кубка мира.

Автор: INPHO
  Южноафриканец Хандре Поллард стал лучшим бомбардиром Кубка мира, выполняет пенальти в финале против Англии
Южноафриканец Хандре Поллард стал лучшим бомбардиром Кубка мира, выполняет пенальти в финале против Англии

На 66 минуте матча цифры на табло были 18-12. То есть англичанам, чтобы догнать африканцев и выйти вперед в счете, достаточно было занести одну 7-очковую попытку. Увлекшись атакой, пропустили проход по левому флангу соперников, вингер Маказоле Мапимпи приземлил мяч в зачетке англичан. У главного арбитра возникли подозрения на то, что перед этим у африканцев был запрещеный в регби пас вперед, но видеорефери подтвердил, что все было в пределах правил.

На 73-й минуте по противоположному флангу англичан прорвался Чеслин Колб и занес попытку. Правый полузащитник, кстати, является двоюродным братом олимпийского чемпиона 2016 года, мирового рекордсмена в беге на 400 м Вайде ван Никерка.

Удачная 2-очковая реализация после попытки Колба от Полларда установила окончательный счет финала.

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По масштабу Кубок мира по регби уступает только футбольному и Олимпиаде. Трансляции турнира вели более 200 стран.

Южно-Африканская Республика третий раз стала чемпионом мира. Сравнялась по этому показателю с другой сборной из южного полушария - Новой Зеландии. Именно в этих двух странах регби является безусловно спортом номер один.

Также игра популярна на Британских островах, в Ирландии, Австралии, Аргентине. Самые богатые клубы мира играют во Франции. Национальная команда этой страны трижды выходила в финал Кубка мира. Французы станут хозяевами следующего турнира в 2023 году. Кубок мира 2019 в Японии по предварительным расчетам принесет организаторам прибыль в $ 4 млрд. Азиатская сборная сотворила сенсацию на домашних стадионах, на групповом этапе обыграла одного из фаворитов - Ирландию и крепкую сборную Шотландии. В четвертьфинале японцы уступили будущим чемпионам мира ЮАР.

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