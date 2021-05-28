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пятница, 28 мая 2021 09:11

Уже известно, кто будет новым тренером "Интера"

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Уже известно, кто будет новым тренером &quot;Интера&quot;
Симоне Индзаги всю тренерскую карьеру провел в "Лацио". Фото: Reuters

Новым главным тренером "Интера" станет 45-летний Симоне Индзаги.

Бывший тренер "Лацио" подпишет контракт с чемпионом Италии на два сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Индзаги сменит во главе команды Антонио Конте, который ушел в связи с разногласиями, возникшими между ним и руководством клуба.

Наставник должен подписывать новый контракт с "Лацио", но в последний момент изменил свое решение и принял предложение от "Интера".

В прошлом сезоне "Интер" выиграл чемпионат Италии, а "Лацио" занял шестое место.

Симоне Индзаги является братом бывшего форварда "Ювентуса", "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги.

Индзаги-младший 11 сезонов выступал за "Лацио" в качестве игрока. С 2010 года работал в системе клуба, а через шесть лет возглавил первую команду.

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