"Увидел это и был в шоке" - Кулач рассказал, будет ли играть за "Динамо "

Владислав Кулач является воспитанником "Шахтера". Фото: Хsport

Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона-2020/2021 28-летний Владислав Кулач не подтвердил свой переход в киевское "Динамо".

Нападающий "Ворсклы" еще не определился со своим будущим, а об интересе со стороны киевлян узнал в интернете, сообщает "Футбол 24".

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"Сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю - есть интерес от клубов. Писали о "Динамо", но я также впервые это увидел и сам был в шоке. Но такая работа журналистов - написать, приукрасить. Я отношусь к этому нормально.

Относительно европейских клубов - да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в "Ворскле". Возможно, куда-то перейду. Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает при каждом трансферном окне", - сказал нападающий.

В текущем сезоне Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ. В активе нападающего 15 забитых мячей. На три гола отстал лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Основным нападающим "Динамо" во второй части сезона был Артем Беседин. Другой форвард киевлян - Влад Супряга летом может сменить команду.