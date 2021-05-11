"Динамо" подпишет лучшего бомбардира чемпионата Украины

Владислав Кулач должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Ворскла"

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу 28-летний Владислав Кулач подпишет контракт с киевским "Динамо".

Нападающий "Ворсклы" пополнит состав команды Мирчи Луческу со следующего сезона на правах свободного агента, сообщает "Динамомания".

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Кулач стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ с 14 голами в 20 матчах. Он на три гола обошел лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.

Также атаку "Динамо" усилит Фран Соль, который проводит нынешний сезон в аренде в испанском "Тенерифе". Аренда заканчивается в конце сезона, после чего испанец вернется в киевский клуб.

Команду покинут другие нападающие - Владислав Супряга и Назарий Русин, который сейчас находится в аренде в "Легии". У Супряги есть предложения из-за рубежа, а Русин перейдет в "Днепр-1".

Владислав Кулач является воспитанником "Шахтёра", но в первую команду "горняков" не смог пробиться. Играл за "Мариуполь", "Металлург" (Запорожье), "Зарю", "Сталь". Также имеет опыт выступлений в чемпионате Венгрии и Турции. В активе футболиста есть матчи в составе молодежной и юношеской сборных Украины. Основным форвардом "Динамо" во второй части сезона был Артём Беседин.