"Динамо" подпишет лучшего бомбардира чемпионата Украины

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу 28-летний Владислав Кулач подпишет контракт с киевским "Динамо".
Нападающий "Ворсклы" пополнит состав команды Мирчи Луческу со следующего сезона на правах свободного агента, сообщает "Динамомания".
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Кулач стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ с 14 голами в 20 матчах. Он на три гола обошел лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.
Также атаку "Динамо" усилит Фран Соль, который проводит нынешний сезон в аренде в испанском "Тенерифе". Аренда заканчивается в конце сезона, после чего испанец вернется в киевский клуб.
Команду покинут другие нападающие - Владислав Супряга и Назарий Русин, который сейчас находится в аренде в "Легии". У Супряги есть предложения из-за рубежа, а Русин перейдет в "Днепр-1".
Владислав Кулач является воспитанником "Шахтёра", но в первую команду "горняков" не смог пробиться.
Играл за "Мариуполь", "Металлург" (Запорожье), "Зарю", "Сталь". Также имеет опыт выступлений в чемпионате Венгрии и Турции.
В активе футболиста есть матчи в составе молодежной и юношеской сборных Украины.
Основным форвардом "Динамо" во второй части сезона был Артём Беседин.
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